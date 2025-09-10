Σαλάτα με ντοματίνια, γλιστρίδα, κολοκυθάκια και γραβιέρα Νάξου

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε τα πολύχρωμα ντοματίνια, τα κομμένα κολοκυθάκια, τη γλιστρίδα και το λεπτοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι.Προσθέτουμε τη γραβιέρα Νάξου κομμένη σε κυβάκια και ανακατεύουμε απαλά για να αναμειχθούν όλα τα υλικά.Σε ένα μικρό μπολ, χτυπάμε το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, το μέλι, αλάτι και πιπέρι μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά. Περιχύνουμε με το dressing αυτό πάνω από τη σαλάτα και ανακατεύουμε προσεκτικά για να καλυφθούν όλα τα υλικά. Γαρνίρουμε με φύλλα βασιλικού και σερβίρουμε αμέσως.