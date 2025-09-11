Ποιος «ευθύνεται» που πίνουμε το εσπρεσάκι σε τόσο μικρό φλιτζάνι;
CANTINA
Espresso Καφές caffe greco

Ποιος «ευθύνεται» που πίνουμε το εσπρεσάκι σε τόσο μικρό φλιτζάνι;

Ανακαλύψτε την ιστορία της μικρής κούπας του espresso που γεννήθηκε στην Ιταλία και γνωρίστε τις 10 βασικές όψεις του καφέ

Ποιος «ευθύνεται» που πίνουμε το εσπρεσάκι σε τόσο μικρό φλιτζάνι;
Σκεφτείτε πόσο αυτονόητο μας φαίνεται σήμερα να μας σερβίρουν τον espresso σε μια μικρή, στιβαρή κούπα. Την κρατάμε στα χέρια μας σχεδόν μηχανικά, χωρίς να αναρωτηθούμε ποτέ πώς καθιερώθηκε αυτό το σκεύος που συνοδεύει κάθε μας καφέ. Κι όμως, η ιστορία του ξεκινά πριν από δύο αιώνες, στο κέντρο της Ρώμης, στο Antico Caffè Greco.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης