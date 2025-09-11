Ποιος «ευθύνεται» που πίνουμε το εσπρεσάκι σε τόσο μικρό φλιτζάνι;
Ανακαλύψτε την ιστορία της μικρής κούπας του espresso που γεννήθηκε στην Ιταλία και γνωρίστε τις 10 βασικές όψεις του καφέ
Σκεφτείτε πόσο αυτονόητο μας φαίνεται σήμερα να μας σερβίρουν τον espresso σε μια μικρή, στιβαρή κούπα. Την κρατάμε στα χέρια μας σχεδόν μηχανικά, χωρίς να αναρωτηθούμε ποτέ πώς καθιερώθηκε αυτό το σκεύος που συνοδεύει κάθε μας καφέ. Κι όμως, η ιστορία του ξεκινά πριν από δύο αιώνες, στο κέντρο της Ρώμης, στο Antico Caffè Greco.
