Ποιος «ευθύνεται» που πίνουμε το εσπρεσάκι σε τόσο μικρό φλιτζάνι;

Σκεφτείτε πόσο αυτονόητο μας φαίνεται σήμερα να μας σερβίρουν τον espresso σε μια μικρή, στιβαρή κούπα. Την κρατάμε στα χέρια μας σχεδόν μηχανικά, χωρίς να αναρωτηθούμε ποτέ πώς καθιερώθηκε αυτό το σκεύος που συνοδεύει κάθε μας καφέ. Κι όμως, η ιστορία του ξεκινά πριν από δύο αιώνες, στο κέντρο της Ρώμης, στο Antico Caffè Greco.