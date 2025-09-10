Αποκαλόκαιρο με θαλασσινά, ζυμαρικά και όσπρια σε 4 πιάτα νόστιμα

Αποκαλόκαιρο και επιστροφή στη ρουτίνα, προσπαθώντας να ξαναβρούμε τους ρυθμούς της καθημερινότητας. Όσο ο καιρός είναι ακόμα ζεστός, προσαρμόζουμε τις καλοκαιρινές μας γεύσεις ώστε να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε όλο τον χρόνο. Θαλασσινά, ζυμαρικά και όσπρια μπλέκονται μεταξύ τους, πειράζουν γνώριμες συνταγές, τις αποσυνθέτουν και τις ανασυνθέτουν για να δημιουργήσουν 4 πιάτα νόστιμα.