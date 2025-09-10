Ψευτοκακαβιά – Με λαβράκι, θαλασσινά και μυρωδικά

Ζητάμε από τον ψαρά να φιλετάρει το λαβράκι (θα πάρουμε μαζί μας και τα κόκαλα με το κεφάλι). Κόβουμε κάθε φιλέτο σε 2 κομμάτια και το αφήνουμε στην άκρη. Καθαρίζουμε τις γαρίδες κρατώντας τα κεφάλια και τα κελύφη.Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε 500 ml νερό, το μικρό κρεμμύδι, το φύλλο δάφνης, τους κόκκους πιπέρι, το κεφάλι από το λαβράκι και τα κεφάλια και κελύφη από τις γαρίδες. Μόλις πάρει βράση, χαμηλώνουμε και αφήνουμε για 30΄ μέχρι να μείνει το μισό υγρό. Σουρώνουμε τον ζωμό.