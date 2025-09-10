Ψευτοκακαβιά – Με λαβράκι, θαλασσινά και μυρωδικά
CANTINA
ψευτοκακαβιά Κακαβιά

Ψευτοκακαβιά – Με λαβράκι, θαλασσινά και μυρωδικά

Με έμπνευση από την κακαβιά, μαγειρεύουμε την μερακλίδικη ψευτοκακαβιά με λαβράκι, θαλασσινά και μπόλικα μυρωδικά.

Ψευτοκακαβιά – Με λαβράκι, θαλασσινά και μυρωδικά
Διαδικασία
Βήμα 1
Ζητάμε από τον ψαρά να φιλετάρει το λαβράκι (θα πάρουμε μαζί μας και τα κόκαλα με το κεφάλι). Κόβουμε κάθε φιλέτο σε 2 κομμάτια και το αφήνουμε στην άκρη. Καθαρίζουμε τις γαρίδες κρατώντας τα κεφάλια και τα κελύφη.

Βήμα 2
Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε 500 ml νερό, το μικρό κρεμμύδι, το φύλλο δάφνης, τους κόκκους πιπέρι, το κεφάλι από το λαβράκι και τα κεφάλια και κελύφη από τις γαρίδες. Μόλις πάρει βράση, χαμηλώνουμε και αφήνουμε για 30΄ μέχρι να μείνει το μισό υγρό. Σουρώνουμε τον ζωμό.

Διαβάστε όλη τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης