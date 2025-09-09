«Ρύζι» και «κουσκούς» από κουνουπίδι - Το υγιεινό και ελαφρύ υποκατάστατο

Αν ακολουθείτε plant-based διατροφή ή αν έχετε αφαιρέσει το ρύζι από τη διατροφή σας, όπως συμβαίνει στη διατροφή paleo, τότε σίγουρα το γνωρίζετε. Αν απλώς απολαμβάνετε το παιχνίδι στην κουζίνα με τα λαχανικά και σας αρέσει να μαγειρεύετε το κουνουπίδι με διαφορετικούς τρόπους τότε το «ρύζι» ή και το «κουσκούς» από κουνουπίδι θα σας ενθουσιάσει.Ίσως σε κάποιους να ακούγεται κάπως παράξενο, ωστόσο, ναι μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κανονικό ρύζι, με «ρύζι» ή «κουσκούς» από κουνουπίδι χωρίς να στερηθούμε ούτε την αίσθηση στο δάγκωμα, ούτε την εμφάνιση και τη γεύση. Πιθανόν μάλιστα, αν επιλέξετε και τα κατάλληλα καρυκεύματα, να πετύχετε ακόμα περισσότερη νοστιμιά και το κανονικό ρύζι δεν θα σας λείψει καθόλου.