Pasta alla Vodka: H συνταγή με τη μεθυστική σάλτσα που απογειώνει τα ζυμαρικά
CANTINA
Ζυμαρικά συνταγές με ζυμαρικά pasta alla vodka

Pasta alla Vodka: H συνταγή με τη μεθυστική σάλτσα που απογειώνει τα ζυμαρικά

Η συνταγή για pasta alla vodka αποτελεί την απόδειξη πως ο συνδυασμός απλών υλικών μπορεί να δημιουργήσει μοναδικά πιάτα

Pasta alla Vodka: H συνταγή με τη μεθυστική σάλτσα που απογειώνει τα ζυμαρικά
Το μυστικό κρύβεται στη χρήση ολόκληρων αποφλοιωμένων ντοματών και του πελτέ. Μαζί φτιάχνουν μια πλούσια σάλτσα, γεμάτη γεύση, που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με άλλη. Ακόμα κι αν δεν είστε λάτρεις της βότκας, τη συγκεκριμένη συνταγή θα την αγαπήσετε, καθώς αναδεικνύει διακριτικά τη γεύση του πιάτου, προσφέροντας απίστευτη ένταση στις ντομάτες.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης