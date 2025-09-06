Το πιο ζουμερό viral καλαμάκι κοτόπουλο του TikTok
Τα καλαμάκια κοτόπουλο είναι μία σταθερή επιλογή για όσους αποφεύγουν το κόκκινο κρέας ή ακολουθούν υγιεινή διατροφή. Πολλές φορές, λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε μία μαρινάδα που θα τα κάνει πιο λαχταριστά, αλλά και μία σάλτσα που θα τα συνοδεύει
Και το TikTok μάς έδωσε τη λύση με τη συνταγή που σας παρουσιάζουμε: Πεντανόστιμα και ζουμερά καλαμάκια κοτόπουλο, μαριναρισμένα με λεμόνι, σκόρδο και μυρωδικά, που ψήνονται στο air fryer και ολοκληρώνονται με ένα αρωματικό λεμονάτο βούτυρο. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά λαχταριστό.
