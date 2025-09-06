Το πιο ζουμερό viral καλαμάκι κοτόπουλο του TikTok
CANTINA
καλαμάκια κοτόπουλο συνταγές στο air fryer κοτόπουλο στο air fryer

Το πιο ζουμερό viral καλαμάκι κοτόπουλο του TikTok

Τα καλαμάκια κοτόπουλο είναι μία σταθερή επιλογή για όσους αποφεύγουν το κόκκινο κρέας ή ακολουθούν υγιεινή διατροφή. Πολλές φορές, λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε μία μαρινάδα που θα τα κάνει πιο λαχταριστά, αλλά και μία σάλτσα που θα τα συνοδεύει

Το πιο ζουμερό viral καλαμάκι κοτόπουλο του TikTok
Και το TikTok μάς έδωσε τη λύση με τη συνταγή που σας παρουσιάζουμε: Πεντανόστιμα και ζουμερά καλαμάκια κοτόπουλο, μαριναρισμένα με λεμόνι, σκόρδο και μυρωδικά, που ψήνονται στο air fryer και ολοκληρώνονται με ένα αρωματικό λεμονάτο βούτυρο. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά λαχταριστό.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης