Ποιο είναι το Antico Caffè Greco που κινδυνεύει με λουκέτο

Κόκκινα βελούδινα καθίσματα, επιχρυσωμένοι καθρέφτες που αντανακλούν μια πατίνα αιώνων, πορτρέτα και αναμνηστικά στους τοίχους, ένα μπαρ που μοιάζει να έχει απορροφήσει χιλιάδες ψιθύρους και συζητήσεις. Το Antico Caffè Greco είναι ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, στη γοητεία μιας άλλης εποχής, που εξακολουθεί να στέκεται λίγα μέτρα από την Piazza di Spagna, στο πιο κοσμοπολίτικο σημείο της Ρώμης, στην Via dei Condotti, από το 1760.

Η αίσθηση μέσα στο Antico Caffè Greco είναι, χωρίς υπερβολές, μοναδική, αρκεί να σκεφτείτε ότι κάθεστε στο ίδιο τραπέζι όπου έπινε τον καφέ του ο Καποδίστριας. Ότι απολαμβάνετε ένα μικροσκοπικό γλυκό όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ότι χαλαρώνετε με το τσάι σας όπως η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Και όλα αυτά κινδυνεύουν να μείνουν μόνο ως αναμνήσεις της ιστορίας, καθώς μια δικαστική διαμάχη απειλεί να βάλει τέλος σε έναν θρύλο που διήρκησε πάνω από 260 χρόνια.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr