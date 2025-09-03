Περίσσεψε ψωμί; 11 εύκολες συνταγές για να το αξιοποιήσετε

Όλες οι συνταγές είναι εύκολες και γρήγορες και προσφέρουν ιδανικές επιλογές για να αξιοποιήσετε το μπαγιάτικο ψωμί δημιουργώντας γευστικό και θρεπτικό πρωινό, σνακ για το απόγευμα ή συνοδευτικά για το κυρίως.150 γρ. ξερό (μπαγιάτικο) ψωμί με προζύμι (χωρίς κόρες)70 γρ. βρώμη75 γρ. καρύδια, χοντροκομμένα100 γρ. μέλι25 ml φυτικό λάδι1 κουτ. σούπας σκόνη κακάο80γρ. σοκολάτα υγείας, χοντροκομμένη σε μικρά κομμάτια