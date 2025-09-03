Περίσσεψε ψωμί; 11 εύκολες συνταγές για να το αξιοποιήσετε
Περίσσεψε ψωμί; 11 εύκολες συνταγές για να το αξιοποιήσετε
Αν έχει περισσέψει ψωμί για αρκετές ημέρες στην τροφοθήκη, υπάρχουν zero waste προτάσεις, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες συνταγές
Όλες οι συνταγές είναι εύκολες και γρήγορες και προσφέρουν ιδανικές επιλογές για να αξιοποιήσετε το μπαγιάτικο ψωμί δημιουργώντας γευστικό και θρεπτικό πρωινό, σνακ για το απόγευμα ή συνοδευτικά για το κυρίως.
Γκρανόλα σοκολάτας με ψωμί
Υλικά
150 γρ. ξερό (μπαγιάτικο) ψωμί με προζύμι (χωρίς κόρες)
70 γρ. βρώμη
75 γρ. καρύδια, χοντροκομμένα
100 γρ. μέλι
25 ml φυτικό λάδι
1 κουτ. σούπας σκόνη κακάο
80γρ. σοκολάτα υγείας, χοντροκομμένη σε μικρά κομμάτια
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Γκρανόλα σοκολάτας με ψωμί
Υλικά
150 γρ. ξερό (μπαγιάτικο) ψωμί με προζύμι (χωρίς κόρες)
70 γρ. βρώμη
75 γρ. καρύδια, χοντροκομμένα
100 γρ. μέλι
25 ml φυτικό λάδι
1 κουτ. σούπας σκόνη κακάο
80γρ. σοκολάτα υγείας, χοντροκομμένη σε μικρά κομμάτια
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα