Πώς με το αργό μαγείρεμα φτιάχνουμε μαλακό κρέας και δεμένες σάλτσες
Πώς με το αργό μαγείρεμα φτιάχνουμε μαλακό κρέας και δεμένες σάλτσες
Όλοι έχουμε ακούσει να εκθειάζεται το αργό μαγείρεμα στο φαγητό, ως το πλέον νόστιμο. Και δικαίως γιατί μεγιστοποιεί το μέλωμα των υλικών
Όλοι έχουμε ακούσει να εκθειάζεται το αργό μαγείρεμα στο φαγητό, ως το πλέον νόστιμο. Και δικαίως μια και το παρατεταμένο μαγείρεμα σε ήπιες θερμοκρασίες, μεγιστοποιεί το μέλωμα των λαχανικών και μαλακώνει τα κρέατα, μετατρέποντας το κολλαγόνο σε νόστιμη ζελατίνη, που δένει τις σάλτσες.
Ποιες είναι όμως οι μικρές τεχνικές, τα κόλπα και τα μυστικά για να μαγειρέψετε ιδανικά αργά το φαγητό σας; Πριν μπούμε σ’ αυτά, ας αναρωτηθούμε: σε πoιά φαγητά ταιριάζει αυτή η λογική του αργού μαγειρέματος και σε ποια όχι.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ποιες είναι όμως οι μικρές τεχνικές, τα κόλπα και τα μυστικά για να μαγειρέψετε ιδανικά αργά το φαγητό σας; Πριν μπούμε σ’ αυτά, ας αναρωτηθούμε: σε πoιά φαγητά ταιριάζει αυτή η λογική του αργού μαγειρέματος και σε ποια όχι.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα