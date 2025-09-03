Πώς με το αργό μαγείρεμα φτιάχνουμε μαλακό κρέας και δεμένες σάλτσες

Όλοι έχουμε ακούσει να εκθειάζεται το αργό μαγείρεμα στο φαγητό, ως το πλέον νόστιμο. Και δικαίως μια και το παρατεταμένο μαγείρεμα σε ήπιες θερμοκρασίες, μεγιστοποιεί το μέλωμα των λαχανικών και μαλακώνει τα κρέατα, μετατρέποντας το κολλαγόνο σε νόστιμη ζελατίνη, που δένει τις σάλτσες.Ποιες είναι όμως οι μικρές τεχνικές, τα κόλπα και τα μυστικά για να μαγειρέψετε ιδανικά αργά το φαγητό σας; Πριν μπούμε σ’ αυτά, ας αναρωτηθούμε: σε πoιά φαγητά ταιριάζει αυτή η λογική του αργού μαγειρέματος και σε ποια όχι.