Χαλάνε τα τουρσιά και οι πίκλες;

Τα τουρσιά και οι πίκλες έχουν αποκτήσει τη φήμη του «αιώνιου τροφίμου». Το ξίδι, το αλάτι και η άλμη λειτουργούν σαν φυσικά συντηρητικά, οπότε εύκολα κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι δεν χαλάνε ποτέ. Στην πραγματικότητα, όμως, και αυτά έχουν ημερομηνία λήξης, απλώς αντέχουν περισσότερο σε σχέση με άλλα τρόφιμα.Τα τουρσιά που κυκλοφορούν στο εμπόριο σε κλειστά βάζα, όταν αποθηκεύονται σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, μπορούν να διατηρηθούν για μήνες ή και για έναν χρόνο μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία «ανάλωσης κατά προτίμηση». Αυτό σημαίνει ότι, αν το βάζο είναι σφραγισμένο και δεν έχει εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες, πιθανότατα παραμένει ασφαλές για κατανάλωση.Μόλις όμως ανοιχτεί, τα δεδομένα αλλάζουν. Τα τουρσιά πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο και να καταναλώνονται σε διάστημα περίπου τριών μηνών, καθώς σταδιακά χάνουν τη γεύση και την τραγανότητά τους. Μετά τους έξι μήνες, οι ειδικοί προτείνουν να τα απορρίπτουμε, ακόμη κι αν δεν παρουσιάζουν εμφανή αλλοίωση, καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μικροοργανισμών.Τα λεγόμενα τουρσιά ψυγείου, που δεν περνούν από θερμική επεξεργασία, είναι ακόμη πιο ευαίσθητα. Η διάρκεια ζωής τους περιορίζεται σε δύο εβδομάδες, ακόμη κι αν διατηρούνται σε δροσερό περιβάλλον.