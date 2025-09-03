Kόλλυβα: Είναι τελικά υπερτροφή;
Πλούσια σε φυτικές ίνες, καλά λιπαρά και βιταμίνες, τα κόλλυβα είναι μία παραδοσιακή υπερτροφή που αξίζει να εντάξουμε στη διατροφή μας

Στη συλλογική μας μνήμη, τα κόλλυβα (στάρι ή σιτάρι) είναι συνδεδεμένα με μνημόσυνα και τελετές. Ωστόσο, αν τα δούμε πέρα από το θρησκευτικό τους πλαίσιο, ανακαλύπτουμε ότι πρόκειται για μία τροφή εξαιρετικά θρεπτική, γεμάτη συμβολισμούς αλλά και συστατικά που ωφελούν πραγματικά τον οργανισμό του ανθρώπου. Ο συνδυασμός σιταριού, ξηρών καρπών, σπόρων και αποξηραμένων φρούτων, δημιουργεί ένα γεύμα πλούσιο σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικά και καλά λιπαρά.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που αρκετοί διατροφολόγοι προτείνουν να τα βλέπουμε, όχι μόνο ως μέρος της παράδοσής μας, αλλά και σαν μία ισορροπημένη επιλογή που μπορεί να σταθεί στην εβδομαδιαία μας διατροφή. Μάλιστα υπάρχουν κάποιοι τολμηροί φούρνοι και γλυκοπωλεία που τα έχουν προσθέσει στον κατάλογο των προϊόντων τους και μπορούμε ακόμα και να τα παραγγείλουμε μέσω της υπηρεσίας delivery.

Αυτό το θέμα, θέλαμε να αναλύσουμε περισσότερο και ζητήσαμε περισσότερες πληροφορίες από τον κλινικό Διαιτολόγο - Διατροφολόγο κ.Παναγιώτη Ζήση, ο οποίος και μας έδωσε όλες τις χρήσιμες απαντήσεις.

