Η αλήθεια για το matcha – Τι είναι και πού το βρίσκουμε. Αξίζει να το έχουμε στη διατροφή μας;
Βρίσκουμε το matcha σε latte, energy bowls, μπισκότα, παγωτά. Άραγε είναι ένα ακόμη πράσινο τσάι; Γιατί στοιχίζει τόσο; Και τι γεύση έχει τελικά;
Το βλέπουμε παντού. Σε latte, σε energy bowls, σε μπισκότα, σε παγωτά. Το matcha (προφέρεται μάτσα) είναι από τις πιο επίμονες τάσεις στην υγιεινή διατροφή αλλά για πολλούς παραμένει άγνωστο. Άραγε είναι ένα ακόμη πράσινο τσάι; Γιατί στοιχίζει τόσο; Και τι γεύση έχει τελικά;
Από πού έρχεται το matcha;
Η χρήση του matcha ξεκίνησε στην Κίνα τον 10ο αιώνα, αλλά είναι η Ιαπωνία που το έκανε πολιτιστικό σύμβολο. Οι Ιάπωνες μοναχοί το χρησιμοποιούσαν σε τελετές διαλογισμού για την ήπια ενέργεια που προσφέρει, χωρίς να προκαλεί νευρικότητα όπως ο καφές. Το matcha είναι πράσινο τσάι που προέρχεται από την ποικιλία tencha και καλλιεργείται με έναν ιδιαίτερο τρόπο στην Ιαπωνία.
Λίγες εβδομάδες πριν τη συγκομιδή, τα φυτά καλύπτονται με σκιές, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή χλωροφύλλης και αμινοξέων (κυρίως της L-theanine). Αυτό του δίνει το χαρακτηριστικό ζωντανό πράσινο χρώμα και μια πιο «γλυκιά», umami γεύση. Μετά τη συγκομιδή, τα φύλλα ατμίζονται ελαφρά, αφαιρούνται οι μίσχοι και οι φλέβες και αλέθονται σε παραδοσιακούς πετρόμυλους έως ότου γίνουν μια πολύ λεπτή πούδρα.
