Φινετσάτες γεύσεις με ψάρια και θαλασσινά: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Μας αρέσουν τα λαδερά και τα κοκκινιστά, οι πίτες και τα ζυμαρικά αλλά καλοκαίρι χωρίς ψαράκια και θαλασσινά δεν γίνεται.
Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα φτιάξουμε Μπαρμπούνια σαβόρο με μάραθο και πορτοκάλι, Γαρίδες στον φούρνο με ντομάτες και κρεμμύδια, Πιπεριές κέρατο γεμιστές με γαρίδες & θαλασσινά, Scrambled eggs με σολομό πάνω σε τρίγωνα πιτάκια και Ψαροκεφτέδες με σκορδάτη παντζαροσαλάτα.
