CANTINA

Μας αρέσουν τα λαδερά και τα κοκκινιστά, οι πίτες και τα ζυμαρικά αλλά καλοκαίρι χωρίς ψαράκια και θαλασσινά δεν γίνεται.

Φινετσάτες γεύσεις με ψάρια και θαλασσινά: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα φτιάξουμε Μπαρμπούνια σαβόρο με μάραθο και πορτοκάλι, Γαρίδες στον φούρνο με ντομάτες και κρεμμύδια, Πιπεριές κέρατο γεμιστές με γαρίδες & θαλασσινά, Scrambled eggs με σολομό πάνω σε τρίγωνα πιτάκια και Ψαροκεφτέδες με σκορδάτη παντζαροσαλάτα.

