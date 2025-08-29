Πώς το ξενοδοχείο W Costa Navarino έγινε μέσα σε ένα καλοκαίρι ένας γαστρονομικός προορισμός με αληθινό νόημα
Όταν την προηγούμενη Άνοιξη ανακοινώθηκε ότι ο Νίκος Μπίλλης ανέλαβε Executive chef στο πολυτελές W Costa Navarino η ιδιοκτήτρια εταιρεία ΤΕΜΕΣ εκτιμούσε ότι ο βραβευμένος σεφ θα ανοίξει «νέους γευστικούς δρόμους στο γαστρονομικό προφίλ του ξενοδοχείου με πρωταγωνιστή την απλότητα της ελληνικής κουζίνας»
Σήμερα, είναι σαφές ότι ότι το W Costa Navarino έχει πετύχει να εκπληρώσει προσδοκίες και στόχους με μια σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα ταχύτητα.
Προερχόμενος από τον όμιλο Botrini και για δυο δεκαετίες το δεξί χέρι του Έκτορα Μποτρίνι ο Νίκος Μπίλλης κάνει μια ευδιάκριτη στροφή στην καριέρα του, επιστρέφοντας στις απαρχές της μαγειρικής δημιουργίας αγγίζοντας την γαστρονομία μέσα από τον πυρήνα των υλικών δημιουργώντας στους απαιτητικούς επισκέπτες ενός διεθνούς luxury brand όπως το W μικρές στιγμές υψηλής Ελληνικής γαστρονομικής απόλαυσής.
