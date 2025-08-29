Πώς το ξενοδοχείο W Costa Navarino έγινε μέσα σε ένα καλοκαίρι ένας γαστρονομικός προορισμός με αληθινό νόημα

Όταν την προηγούμενη Άνοιξη ανακοινώθηκε ότι ο Νίκος Μπίλλης ανέλαβε Executive chef στο πολυτελές W Costa Navarino η ιδιοκτήτρια εταιρεία ΤΕΜΕΣ εκτιμούσε ότι ο βραβευμένος σεφ θα ανοίξει «νέους γευστικούς δρόμους στο γαστρονομικό προφίλ του ξενοδοχείου με πρωταγωνιστή την απλότητα της ελληνικής κουζίνας»