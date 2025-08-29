Μπορούμε να καταψύξουμε τα σύκα;
Αν αγαπάτε τα σύκα, ξέρετε πόσο μικρό είναι το διάστημα, στο οποίο μπορείτε να τα απολαύσετε φρέσκα

Ίσως επίσης να έχετε αναρωτηθεί αν μπορείτε να τα καταψύξετε. Η απάντηση είναι ναι, γι' αυτό και παρακάτω θα βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την κατάψυξη σύκων.

Πώς επηρεάζει η κατάψυξη τα σύκα;
Σε γενικές γραμμές, τα σύκα καταψύχονται εύκολα. Ωστόσο, όπως και πολλά άλλα φρούτα, η υφή τους αλλάζει κατά την απόψυξη – από σφιχτή και ζουμερή γίνεται πιο μαλακή και πολτώδης. Αυτό συμβαίνει επειδή το νερό μέσα στα σύκα μετατρέπεται σε παγοκρυστάλλους κατά την κατάψυξη, καταστρέφοντας τα κυτταρικά τοιχώματα. Λόγω αυτής της αλλαγής, τα κατεψυγμένα σύκα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα φρέσκα σε ορισμένες συνταγές, αλλά είναι ιδανικά για γλυκά όπως πίτες, μάφιν, παγωτά και σάλτσες.

