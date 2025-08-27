Ένα εβδομαδιαίο μενού με 7 χορταστικές σαλάτες-πλήρη γεύματα, που δεν ξεπερνά τα 50€

7 πρωτότυπες, πλήρεις και χορταστικές σαλάτες – μία για κάθε μέρα της εβδομάδας, και αναλυτικά με τιμές η λίστα για τα ψώνια