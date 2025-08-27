Μελιτζάνες με λουκάνικο
CANTINA
Μελιτζάνες μελιτζάνες με λουκάνικο

Μελιτζάνες με λουκάνικο

Τώρα που οι μελιτζάνες είναι στα φόρτε τους, φτιάχνουμε τη συνταγή της Ξανθής Μπαξεβάνη, με την προσθήκη λουκάνικου της επιλογής μας

Μελιτζάνες με λουκάνικο
Διαδικασία

Βήμα 1
Πλένουμε και καθαρίζουμε τις μελιτζάνες. Τις σκουπίζουμε και με ένα μαχαίρι τους κάνουμε μια χαραγματιά κάθετη. Τις αλατίζουμε και τις αφήνουμε για λίγη ώρα σε σουρωτήρι για να ξεπικρίσουν.

