Dondurma: Πώς φτιάχνεται το τούρκικο παγωτό που δεν λιώνει
Τι είναι το dondurma; Το παγωτό που δεν λιώνει, με σαλέπι και μαστίχα. Δείτε πώς φτιάχνεται και γιατί θεωρείται μοναδικό
Στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, μπροστά από τα καροτσάκια με τα κόκκινα και λευκά τεντόπανα, το παγωτό εξελίσσεται σε θέαμα. Ο παγωτατζής, συχνά ντυμένος με παραδοσιακή φορεσιά και οπλισμένος με μια μακριά μεταλλική σπάτουλα, εκτελεί ένα μικρό θεατρικό παιχνίδι. Πριν παραδώσει το χωνάκι, παίζει με τον πελάτη, το περιστρέφει, το εξαφανίζει και το επιστρέφει πάλι, με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις που θυμίζουν σόου του δρόμου. Αυτό είναι το διάσημο dondurma, το παγωτό που δεν λιώνει εύκολα και που, εκτός από γευστική απόλαυση, είναι και παράσταση.
