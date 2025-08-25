Ταμπουλέ με γαρίδες και φέτα
Μια δροσερή συνταγή για ταμπουλέ από την Ξανθή Μπαξεβάνη, για τις μέρες που είστε μόνοι και ψάχνετε ένα νόστιμο πιάτο
Διαδικασία
Βήμα 1
Αποψύχουμε τις γαρίδες και τις στραγγίζουμε. Τις τοποθετούμε σε ένα μπολ με το ελαιόλαδο, την πάπρικα και το κόλιανδρο. Ανακατεύουμε καλά. Κόβουμε το αγγούρι σε κύβους και τα ντοματίνια σε μικρά κομμάτια. Κόβουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια σε λεπτές ροδέλες.
