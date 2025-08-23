Νάξος: Μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία στις Εγγαρές, στον παράδεισο του Νίκου Καζαντζάκη

«Αν ο Παράδεισος ήταν στη γη, θα ήταν εδώ», τη γνωστή φράση του Νίκου Καζαντζάκη εύκολα επαναλαμβάνει μέσα του όποιος βρεθεί στη μαγευτική Νάξο των σχεδόν εξωτικών παραλιών, των γραφικών χωριών και της κορυφαίας γαστρονομίας. Ο ίδιος τη χρησιμοποιεί στο περίφημο έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο», περιγράφοντας την ομορφιά και την αίσθηση ευφορίας που βίωσε στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, όπου έζησε για ένα διάστημα φοιτώντας στη Γαλλική Εμπορική Σχολή, στη Χώρα της Νάξου. Ο τόπος όμως που τον μάγεψε ιδιαίτερα και ενέπνευσε τη συγκεκριμένη φράση, δεν είναι άλλος από την καταπράσινη καρδιά του νησιού, την εύφορη κοιλάδα των Εγγαρών, περιοχή ευλογημένη, που χαρίζει στο αγαπημένο νησί μερικά από τα νοστιμότερα και χαρακτηριστικότερα προϊόντα του -εδώ καλλιεργείται το διάσημο κίτρο Νάξου- και περιβάλλεται από ήσυχα, σχετικά άγνωστα χωριουδάκια που αξίζουν οπωσδήποτε μια στάση.Ένα από αυτά, η πεδινή Γαλήνη που απέχει οδικώς από τη Χώρα μόλις 7χλμ, μοιάζει με καλά φυλαγμένο μυστικό, με τον τρούλο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου βαμμένο κίτρινο, να ξεπροβάλλει πάνω από τ’ ασπρισμένα σπίτια με τις λουλουδιασμένες γλάστρες και τους ζωγραφιστούς αυλόγυρους και να αγναντεύει ακριβώς απέναντί της το χωριό Εγγαρές. Εδώ, στη Γαλήνη των ούτε 300 μόνιμων κατοίκων, η ιστορία του Νίκου Καζαντζάκη που φιλοξενήθηκε για λίγες νύχτες σ΄ένα από τα περιβόλια του χωριού, έρχεται να συναντήσει αυτή μιας από τις κορυφαίες και αυθεντικότερες ταβέρνες της Νάξου. Δεν είναι άλλη από την περιποιημένη «Πλατιά», το βασίλειο της χαμογελαστής κυρίας Παρασκευής Κρητικού, δεινής Αξιώτισας μαγείρισσας με εμπειρία δεκαετιών που της χαρίζει το άριστα στην κουζίνα, αλλά και του γιου της Νίκου Γκούφα που επιβλέπει τα πάντα κι επιπλέον έχει οργανώσει μια πολυδιάστατη γαστρονομική εμπειρία, διδάσκοντας το farm-to-table στην πιο αυθεντική μορφή του.