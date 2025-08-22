Χορταστικά και ελαφρά σαλατογεύματα: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, είμαστε σε mood διακοπών και προτιμάμε ελαφρά γεύματα που δεν θα μας βαρύνουν αλλά θα είναι χορταστικά. Τι πιο κατάλληλο λοιπόν από τα σαλατογεύματα
Η σαλάτα αποτελεί ένα εύκολο και υγιεινό πιάτο, στο οποίο μπορούμε πολύ εύκολα να προσθέσουμε περισσότερη πρωτεΐνη που βοηθάει να αισθανθούμε αίσθημα πληρότητας.
Η πιο εύκολη και πρακτική λύση για να το πετύχουμε αυτό είναι το ψητό κοτόπουλο, κάποιο τυρί, ο τόνος σε κονσέρβα και τα βραστά αυγά. Ακολουθούν τα όσπρια που αν μας φαίνεται δύσκολο και χρονοβόρο να τα μουλιάσουμε και να τα βράσουμε θα τα πάρουμε έτοιμα μαγειρεμένα σε σακουλάκια ή σε κονσέρβα. Τα ρεβίθια προπαντός δίνουν πολύ ωραία γεύση στις σαλάτες μας και είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση είναι η κινόα. Κάθε φλιτζάνι περιέχει περίπου 8 γρ. πρωτεΐνης, με αποτέλεσμα να μας προκαλεί εύκολα αίσθημα κορεσμού. Επιπλέον, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες συντελώντας έτσι στην υγεία του πεπτικού συστήματος.
Για να προσθέσουμε ένα πιο τραγανό στοιχείο, μπορούμε αντί για κρουτόν ή παξιμάδια, να χρησιμοποιήσουμε κάποιον ξηρό καρπό. Για παράδειγμα, μια χούφτα από καρύδια περιέχει 4 γραμμάρια φυτικές πρωτεΐνες ενώ παράλληλα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και καλά λιπαρά. Και ταιριάζουν πολύ ωραία σε πράσινες σαλάτες, σε βραστά λαχανικά, αλλά και σε ζυμαρικά.
Αυτό το σαββατοκύριακο λοιπόν ετοιμάζουμε πιάτα γεμάτα νοστιμιά, ελαφρά και χορταστικά: Κεκάκια βανίλιας με σοκολάτα, κράμπερις και νιφάδες βρώμης, Σαλάτα με κοτόπουλο, ρύζι, σταφίδες και μυρωδικά, Πατατοτονοσαλάτα με βραστά αβγά και ελιές, Αλμυρό μιλφέιγ με κρέμα από κατσικίσιο τυρί και σος ντομάτας, Σουβλάκια κοτόπουλου με σαλάτα μάνγκο, Ρεβιθοσαλάτα με ψητά κολοκυθάκια.
Ξεκινάμε!
Ξεκινάμε!
