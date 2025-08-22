ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

CANTINA
Λακάνη: Το «μαγειρικό τεχνουργείο» του Δημήτρη Κονταράτου στη Ρόδο

Πέρυσι, ο πολυβραβευμένος σεφ Δημήτρης Κονταράτος περιέγραφε το εστιατόριό του ως «αστικό φαγοπωλείο». Φέτος, μας μίλησε για τη Λακάνη ως «μαγειρικό τεχνουργείο».

«Πατάμε σε παραδοσιακές συνταγές, φινιρισμένες με σύγχρονες τεχνικές και σύγχρονα υλικά» μας λέει ο σεφ. Με μακρά εμπειρία ως executive chef στα ξενοδοχεία Blu Collection, και με εξαιρετική δουλειά και πολλά βραβεία στο εστιατόριο «Five Senses», άνοιξε πέρυσι το δικό εστιατόριο στο κέντρο της πόλης της Ρόδου (head chef ο Ανδρέας Δερμάτης).

Η κουζίνα χρησιμοποιεί ας πούμε ωριμασμένα κρέατα και ψάρια, αλλά προσθέτει -με αίσθηση μέτρου- εξωτικά υλικά, όπως το γιαπωνέζικο άρτυμα «koji» από μίζο, fish sauce, ρυζόξιδο, χαρίζοντας μια ευχάριστη, ήπια αλατότητα.

