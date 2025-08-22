Πέραμα, Αμφιάλη, Κερατσίνι: Οι μυστικοί γαστρονομικοί προορισμοί του Πειραιά
Πέραμα, Αμφιάλη, Κερατσίνι: Οι μυστικοί γαστρονομικοί προορισμοί του Πειραιά
Το Πέραμα, η Αμφιάλη και το Κερατσίνι δεν έγιναν ποτέ «πιάτσα» για έξοδο, όπως την εννοούν στο κέντρο. Όμως όσοι τις ξέρουν, ξέρουν και τα στέκια τους
Φτάνοντας μέχρι το Πέραμα επιβάλλεται μια στάση στον Τάκη (Ηπείρου 66, τηλ.: 210 4414109), ένα ψαροταβερνείο που το «concept» του είναι τα ψάρια. Φρέσκα. Τηγανισμένα σωστά. Ψημένα με ακρίβεια. Καλαμαράκια, μαριδάκι, γαύρος, γαρίδες με σάλτσα μουστάρδας, μύδια, καβουράκια και πατάτες κομμένες στο χέρι. Στην υγειά μας!
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα