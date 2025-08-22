Πέραμα, Αμφιάλη, Κερατσίνι: Οι μυστικοί γαστρονομικοί προορισμοί του Πειραιά

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το Πέραμα, η Αμφιάλη και το Κερατσίνι δεν έγιναν ποτέ «πιάτσα» για έξοδο, όπως την εννοούν στο κέντρο. Όμως όσοι τις ξέρουν, ξέρουν και τα στέκια τους

Φτάνοντας μέχρι το Πέραμα επιβάλλεται μια στάση στον Τάκη (Ηπείρου 66, τηλ.: 210 4414109), ένα ψαροταβερνείο που το «concept» του είναι τα ψάρια. Φρέσκα. Τηγανισμένα σωστά. Ψημένα με ακρίβεια. Καλαμαράκια, μαριδάκι, γαύρος, γαρίδες με σάλτσα μουστάρδας, μύδια, καβουράκια και πατάτες κομμένες στο χέρι. Στην υγειά μας!

