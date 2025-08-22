Τραχανόπιτα με κολοκυθάκια και βασιλικό
Τραχανόπιτα με κολοκυθάκια και βασιλικό
Θρεπτική και απολαυστική τραχανόπιτα, που θα φτιάξετε εύκολα με απλά υλικά
Διαδικασία
Βήμα 1
Τρίβουμε τα κολοκυθάκια, τα αλατίζουμε ελαφρώς και τα στύβουμε ελαφρά με τα χέρια για να αποβάλουν τα υγρά τους (χωρίς όμως να στεγνώσουν τελείως).
Βήμα 2
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και βάζουμε ένα ταψί να κάψει με το ελαιόλαδο στον πάτο. Σε ένα μπολ βάζουμε τα κολοκυθάκια, τα αυγά, το γάλα, το γιαούρτι, τον τραχανά, τη μυζήθρα, τον βασιλικό, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
