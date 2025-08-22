Γιαούρτι - Πόσο ελληνικό είναι το Greek Yogurt;
Το γιαούρτι ταξιδεύει στον κόσμο σαν Greek Yogurt, χωρίς να έχει κατοχυρωθεί ως ελληνικό. Μια κληρονομιά σε αναζήτηση ταυτότητας και στρατηγικής
Οξύγαλα. Έτσι το έλεγαν κάποτε. Όχι προϊόν, όχι επιδόρπιο· ήταν γάλα που έπηζε φυσικά, χωρίς καλλιέργειες ή συντηρητικά. Ένα τρόφιμο επιβίωσης, καθημερινότητας και μνήμης. Το γιαούρτι δεν είχε ετικέτα, είχε όμως γεύση. Το φρέσκο γάλα έβραζε, ανακατευόταν με λίγη «μαγιά» από το προηγούμενο, μοιραζόταν σε πήλινα και το σκέπαζαν με κουβέρτες ώσπου να πήξει. Μια φέτα ξερό ψωμί, λίγο μέλι ή σκέτο - έτσι μεγάλωσαν γενιές. Σήμερα, δεν θυμίζει πάντα το προϊόν που γεννήθηκε πριν από 5.000 χρόνια. Από την τσίπα στο πήλινο, περάσαμε στα κεσεδάκια με συνθετικές φράουλες και πρωτεΐνες από την άλλη άκρη του κόσμου. Άλλοτε «παραδοσιακό», άλλοτε «ελληνικό» χωρίς να είναι. Ένα τρόφιμο πλέον παγκοσμιοποιημένο. Μπορεί όμως να παραμείνει αληθινό, αρκεί να ξέρουμε τι ψάχνουμε.
