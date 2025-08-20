Έξι μακαρονάδες στη Ρόδο που αξίζει να δοκιμάσετε
Έξι μακαρονάδες στη Ρόδο που αξίζει να δοκιμάσετε
Γυρίσαμε τα εστιατόρια και τις ταβέρνες του νησιού και ξεχωρίσαμε έξι διαφορετικές μακαρονάδες που μας κέρδισαν με τη νοστιμιά τους.
Για αυτό το πιάτο συνήθως ο σεφ Δημήτρης Κονταράτος στη Λακάνη (Αλ. Διάκου 12, τηλ. 2241027033), χρησιμοποιεί το ροδίτικο μάτσι, ένα ζυμαρικό που μοιάζει με χυλοπιτάκι, όμως την συγκεκριμένη μέρα που το επισκεφτήκαμε χρησιμοποίησε tagliatele. Τα ζυμαρικά έρχονται al dente, μέσα σε μια πολύ γευστική σάλτσα από λεμόνι, σκόρδο και πάστα γαρίδας και στην κορυφή τους μπαίνει αχινός που μοσχοβολάει ιώδιο. Πιάτο που δεν θα θέλετε να μοιραστείτε.
