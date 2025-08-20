Καλοκαιρινές ντομάτες: Σάλτσες και συνταγές για να τις απολαμβάνουμε όλο τον χρόνο
Καλοκαιρινές ντομάτες: Σάλτσες και συνταγές για να τις απολαμβάνουμε όλο τον χρόνο
Η ντομάτα, σύμβολο του καλοκαιριού και βασικό υλικό της μεσογειακής κουζίνας, δεν είναι απλώς ένα λαχανικό· είναι ένας μικρός θησαυρός γεύσης, αρώματος και θρεπτικής αξίας
Στην πλήρη τους ωρίμανση, με το έντονο κόκκινο χρώμα και τη ζουμερή σάρκα, οι καλοκαιρινές ντομάτες γίνονται η βάση για αμέτρητες συνταγές, από δροσερές σαλάτες μέχρι αργομαγειρεμένα φαγητά.
Ωστόσο, η εποχικότητά τους περιορίζει τη διαθεσιμότητα αυτής της αληθινής απόλαυσης. Για αυτόν τον λόγο, οι σάλτσες ντομάτας αποτελούν τον πιο έξυπνο και γευστικό τρόπο να διατηρήσουμε το καλοκαίρι σε ένα βάζο, ώστε να μπορούμε να το απολαμβάνουμε σε κάθε εποχή του χρόνου.
