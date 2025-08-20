Γαρίδες σαγανάκι από τον Κερκυραίο σεφ Αλέξανδρο Κοσκινά
Γαρίδες σαγανάκι από τον Κερκυραίο σεφ Αλέξανδρο Κοσκινά
Ο Κερκυραίος σεφ Αλέξανδρος Κοσκινάς, που μαγειρεύει στη νεοταβέρνα Taverna 37, μάς δίνει τη συνταγή για τις πιο νόστιμες γαρίδες σαγανάκι
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το σκόρδο για περίπου μισό λεπτό ώστε να αρωματιστεί το λάδι. Προσθέτουμε την πιπεριά και συνεχίζουμε να σοτάρουμε για 1΄-2΄ μέχρι να μαλακώσει.
Δείτε όλη τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το σκόρδο για περίπου μισό λεπτό ώστε να αρωματιστεί το λάδι. Προσθέτουμε την πιπεριά και συνεχίζουμε να σοτάρουμε για 1΄-2΄ μέχρι να μαλακώσει.
Δείτε όλη τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα