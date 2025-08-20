Γαρίδες σαγανάκι από τον Κερκυραίο σεφ Αλέξανδρο Κοσκινά
Ο Κερκυραίος σεφ Αλέξανδρος Κοσκινάς, που μαγειρεύει στη νεοταβέρνα Taverna 37, μάς δίνει τη συνταγή για τις πιο νόστιμες γαρίδες σαγανάκι

Διαδικασία

Βήμα 1
Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το σκόρδο για περίπου μισό λεπτό ώστε να αρωματιστεί το λάδι. Προσθέτουμε την πιπεριά και συνεχίζουμε να σοτάρουμε για 1΄-2΄ μέχρι να μαλακώσει.

Δείτε όλη τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
