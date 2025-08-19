10 αναψυκτικά με φυσαλίδες που ξεχωρίσαμε – Γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ

Το φετινό καλοκαίρι φέρνει στο προσκήνιο τα αναψυκτικά με φυσαλίδες, όχι μόνο ως τρόπο δροσιάς, αλλά ως κομμάτι μιας νέας, πολύ πιο πολύπλοκης και δημιουργικής κουλτούρας γύρω από τα ποτά χωρίς αλκοόλ.Οι φυσαλίδες ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένες με την έννοια της δροσιάς. Στην Ελλάδα, η σχέση μας με τα ανθρακούχα αναψυκτικά ξεκινάει από τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, όταν κάθε γειτονιά είχε το δικό της μικρό εμφιαλωτήριο και η γκαζόζα ήταν το απόλυτο καλοκαιρινό ρόφημα. Συχνά σερβιριζόταν σκέτη, με λίγο λεμόνι. Από εκεί και πέρα, ακολούθησαν οι πορτοκαλάδες και λεμονάδες με ανθρακικό, με ονόματα που έγιναν εμβληματικά: Λουξ, Ηβη, Κλιάφα, Εψα. Το ανθρακικό έγινε βασικό στοιχείο της ελληνικής καλοκαιρινής εμπειρίας, με τα κλασικά γυάλινα μπουκάλια να σερβίρονται στις ταβέρνες και τα καφενεία με καλαμάκι και παγάκι.Στο εξωτερικό, οι φυσαλίδες πήραν άλλη τροπή και η ανάπτυξη της βιομηχανίας των mixers, των tonic waters, αλλά και των flavored sparkling waters (π.χ. Perrier, LaCroix, San Pellegrino) άνοιξε τον δρόμο για πιο πολύπλοκες γεύσεις και υβριδικά ποτά.Σήμερα, οι φυσαλίδες επιστρέφουν ανανεωμένες. Τα mocktails σε κουτάκι, τα σόδα-based energy drinks, οι kombucha με φυσικό ανθρακικό και τα zero mixers με βοτανικά αρώματα δεν θυμίζουν σε τίποτα το παρελθόν κι όμως κουβαλούν την ίδια διάθεση: μια γουλιά δροσιάς, λίγο στυλ και πολύ καλοκαίρι.