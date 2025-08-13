Πώς οι ιστορίες (και όχι τα likes) κάνουν τη γαστρονομία viral στα social
Πώς οι ιστορίες (και όχι τα likes) κάνουν τη γαστρονομία viral στα social
Η Βίκυ Παπαδάκη, ειδική στην επικοινωνία της γαστρονομίας, μας ξεναγεί στις προκλήσεις και τις ομορφιές του να αφηγείσαι ιστορίες μέσα από την εικόνα των social media
Το ενδιαφέρον της Βίκυς για την εικόνα ως μέσο ήταν πάντα καθοριστικό. «Ένιωθα ότι είναι κάτι που δεν φθείρεται στον χρόνο, ότι παραμένει αναλλοίωτο». Η αισθητική, τονίζει, «είναι μια μεγάλη κουβέντα: εξαρτάται από το ποιος αφηγείται την ιστορία και ποιος την ακούει. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα πίσω από κάθε project, με το branding, αλλά πάνω απ’ όλα με τον άνθρωπο».
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα