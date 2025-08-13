Αρακλειά: Ένα εστιατόριο όλες οι Κυκλάδες

Το ταξίδι από τον Πειραιά για την Ηρακλειά πολύωρο. Aν, μάλιστα, πάρετε τον Σκοπελίτη από τη Νάξο για να φτάσετε στο νησί, θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Πλησιάζοντας στο λιμάνι, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι ο χρόνος εκεί έχει σταματήσει κάπου στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Ο μαζικός τουρισμός δεν το έχει αγγίξει ακόμα –ευτυχώς– και διατηρεί τον ήσυχο και ήρεμο χαρακτήρα του. Η γραφική Χώρα απλώνεται ανηφορικά με τα κλασικά κυκλαδίτικα σπίτια στα χρώματα του άσπρου και του μπλε, και κάπου εκεί ανάμεσά τους βρίσκεται και το εστιατόριο Αρακλειά. Το μαγειρικό στέκι του Γιάννη Γαβαλά τα τελευταία έξι χρόνια.Ο Γιάννης μαγείρευε για χρόνια σε εστιατόρια στην Αθήνα, αλλά και στη Μύκονο. Η πολυκοσμία και ο θόρυβος τον είχαν κουράσει και πάντα ήθελε να επιστρέψει στον τόπο του, την Ηρακλειά, για να στήσει το δικό του εστιατόριο. Να μαγειρεύει με τα κυκλαδίτικα προϊόντα και να συνδυάζει τις παραδοσιακές γεύσεις με τις σύγχρονες τεχνικές σε πιάτα που κρύβουν αληθινή νησιώτικη νοστιμιά. Με λίγα λόγια, να κάνει αυτό που ήξερε και έκανε όλα αυτά τα χρόνια, στις διάφορες κουζίνες των εστιατορίων που συνεργαζόταν. Το 2019, λοιπόν, ανακαίνισε το πατρικό του σπίτι, έστησε μια σύγχρονη και καλά εξοπλισμένη κουζίνα, έστρωσε τραπέζια στην χαριτωμένη αυλή, άρχισε να συγκεντρώνει νόστιμους θησαυρούς από τις Κυκλάδες και ξεκίνησε τις μαγειρικές.