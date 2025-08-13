Τα 9 βήματα για την τέλεια πέστο μακαρονάδα, όπως τη φτιάχνουν στην Ιταλία
Τα 9 βήματα για την τέλεια πέστο μακαρονάδα, όπως τη φτιάχνουν στην Ιταλία

Το πέστο Genovese είναι μία από τις πιο αγαπημένες σάλτσες της ιταλικής κουζίνας. Μαθαίνουμε όλα τα μυστικά του για να το απογειώσουμε.

Τα 9 βήματα για την τέλεια πέστο μακαρονάδα, όπως τη φτιάχνουν στην Ιταλία
Η ιστορία πίσω από το αυθεντικό πέστο
Η παραδοσιακή συνταγή πέστο βασιλικού με σκόρδο, τυρί, ελαιόλαδο και κουκουνάρι ξεκίνησε γύρω στο 1800 από τη Γένοβα. Αρχικά, συχνά χρησιμοποιούσαν μαϊντανό ή ματζουράνα αντί για βασιλικό, ενώ το pecorino ήταν πιο διαδεδομένο από το parmigiano. Η πρώτη καταγεγραμμένη συνταγή του βρίσκεται στο βιβλίο La cuciniera Genovese. Ωστόσο, εκτιμάται πως κάποια εκδοχή σάλτσας με βασιλικό και σκόρδο υπήρχε ήδη από τον 12ο αιώνα.

