Πόσο διατηρείται το παγωτό στην κατάψυξη;
CANTINA
παγωτό συμβουλές για παγωτό φρέσκο παγωτό

Πόσο διατηρείται το παγωτό στην κατάψυξη;

Δείτε ορισμένες πρακτικές οδηγίες για τη σωστή συντήρηση του παγωτού, καθώς και τρόπους για να καταλάβετε αν έχει χαλάσει ή αν έχει υποστεί αλλοίωση

Πόσο διατηρείται το παγωτό στην κατάψυξη;
Εννοείται πως σπανίως θα παραμείνουν στο ψυγείο για περισσότερες από μία-δύο ημέρες, αλλά -εάν αυτό συμβεί- καλό είναι να γνωρίζουμε πόσο καιρό διατηρείται το παγωτό στην κατάψυξη.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης