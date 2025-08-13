Πόσο διατηρείται το παγωτό στην κατάψυξη;
Πόσο διατηρείται το παγωτό στην κατάψυξη;
Δείτε ορισμένες πρακτικές οδηγίες για τη σωστή συντήρηση του παγωτού, καθώς και τρόπους για να καταλάβετε αν έχει χαλάσει ή αν έχει υποστεί αλλοίωση
Εννοείται πως σπανίως θα παραμείνουν στο ψυγείο για περισσότερες από μία-δύο ημέρες, αλλά -εάν αυτό συμβεί- καλό είναι να γνωρίζουμε πόσο καιρό διατηρείται το παγωτό στην κατάψυξη.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα