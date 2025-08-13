Τσιπς πατάτας και γλυκοπατάτας με ντιπ γιαουρτιού και ντομάτας
CANTINA
σπιτικά πατατάκια τσιπς Ντιπ γιαουρτιού ντιπ ντομάτας

Τσιπς πατάτας και γλυκοπατάτας με ντιπ γιαουρτιού και ντομάτας

Μια απλή, αλλά απολαυστική λιχουδιά, που μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα στην κουζίνα μας και την οποία θα απολαύσουμε χωρίς συντηρητικά και... χωρίς τύψεις

Τσιπς πατάτας και γλυκοπατάτας με ντιπ γιαουρτιού και ντομάτας
Φτιάχνουμε, λοιπόν, τσιπς πατάτας και γλυκοπατάτας, τα οποία συνοδεύουμε με ντιπ γιαουρτιού και ντομάτας.

Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
