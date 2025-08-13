Μιρμιζέλι, η χωριάτικη σαλάτα από την Κάλυμνο
Μιρμιζέλι, η χωριάτικη σαλάτα από την Κάλυμνο

Μια από τις πιο γνωστές νησιώτικες σαλάτες της Ελλάδας, όπου η φτωχική, αλλά με αυτάρκεια, χαρακτηριστική θαλασσινή κουζίνα του νησιού αποτυπώνεται σε ένα πιάτο με υλικά, όπως το ψάρι και η κοπανιστή

Μιρμιζέλι, η χωριάτικη σαλάτα από την Κάλυμνο
Εικάζεται πως δημιουργήθηκε ως ένα χορταστικό φαγητό για τους σφουγγαράδες.

Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
