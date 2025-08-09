Ξέρετε ότι τα πρώτα γαριδάκια φτιάχτηκαν κατά λάθος;

Πολλές φορές, μια απλή παρατήρηση ή ένα τυχαίο περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε μια εντελώς νέα ιδέα. Κάπως έτσι φτιάχτηκαν τα γαριδάκια