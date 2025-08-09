Hellas: Ροδίτικη κουζίνα αξιώσεων στους Πεύκους
Στους υπερτουριστικούς Πεύκους στη νότια Ρόδο, ο chef patron Κυριάκος Ιακωβίδης και η σύντροφός του, η σεφ Ειρήνη Γιωργουδιού, δημιουργούν μια γοητευτική γαστρονομική εκδοχή της τοπικής ροδίτικης κουζίνας
Το εστιατόριο αποτελεί μια όαση γαστρονομίας υψηλού επιπέδου ανάμεσα στα πάμπολλα τουριστικά εστιατόρια με μενού φασόν που κατακλύζουν την περιοχή. Ο πολυβραβευμένος σεφ και ιδιοκτήτης Κυριάκος Ιακωβίδης με θητεία στον Έκτορα Μποτρίνι μαζί με τη σύντροφό του Ειρήνη Γεωργουδιού (νικήτρια του Top Chef 2021) «φυλάττουν (γαστρονομικές) Θερμοπύλες» σε ένα χώρο παραδομένο στη μαζική, άνευ προσωπικότητας εστίαση. Επιμένουν σε μια δημιουργική κουζίνα που ριζώνει γερά στις γευστικές τους μνήμες και στις γευστικές μνήμες των οικογενειών τους και στις γευστικές μνήμες του τόπου τους και μετατρέπουν με σύγχρονες τεχνικές, τα κάποτε φτωχικά και ταπεινά εδέσματα της καθημερινότητας, σε εξαιρετικές γαστρονομικές δημιουργίες.
