Μαγειρεύουμε με αυγά: 7 συνταγές που …τα σπάνε
Μαγειρεύουμε με αυγά: 7 συνταγές που …τα σπάνε
Με φρέσκα και κάθε λογής μποστανικά μαγειρεύουμε με αυγά τα πιο ηλιόλουστα, λαχταριστά και comfort πιάτα του καλοκαιριού
Οι συνταγές που επιλέξαμε συνδυάζουν τη νοστιμιά των αυγών με εποχικά λαχανικά και τοπικά τυριά, όπως το Σαν Μιχάλη της Σύρου, δημιουργώντας γεύσεις που μας ταξιδεύουν σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας. Σας παρουσιάζουμε επτά πιάτα γεμάτα φρεσκάδα και άρωμα καλοκαιριού που… τα σπάνε!
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα