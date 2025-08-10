Μαγειρεύουμε με αυγά: 7 συνταγές που …τα σπάνε
CANTINA
Συνταγές με αυγά Comfort food

Μαγειρεύουμε με αυγά: 7 συνταγές που …τα σπάνε

Με φρέσκα και κάθε λογής μποστανικά μαγειρεύουμε με αυγά τα πιο ηλιόλουστα, λαχταριστά και comfort πιάτα του καλοκαιριού

Μαγειρεύουμε με αυγά: 7 συνταγές που …τα σπάνε
Οι συνταγές που επιλέξαμε συνδυάζουν τη νοστιμιά των αυγών με εποχικά λαχανικά και τοπικά τυριά, όπως το Σαν Μιχάλη της Σύρου, δημιουργώντας γεύσεις που μας ταξιδεύουν σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας. Σας παρουσιάζουμε επτά πιάτα γεμάτα φρεσκάδα και άρωμα καλοκαιριού που… τα σπάνε!

