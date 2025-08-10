Ελληνική χωριάτικη σαλάτα
Για να φτιάξουμε την πιο νόστιμη χωριάτη σαλάτα φροντίζουμε όλα τα λαχανικά να είναι γεμάτα φρεσκάδα

Για να φτιάξουμε την πιο νόστιμη χωριάτη σαλάτα φροντίζουμε όλα τα λαχανικά να είναι γεμάτα φρεσκάδα. Οι ντομάτες να είναι εκτός ψυγείου κατακόκκινες, γινωμένες και σφιχτές! Η φέτα να είναι σκληρή, πικάντικη και βουτυράτη, ενώ η ρίγανη φρεσκοτριμμένη, να βγάζει το μοναδικό μεσογειακό άρωμα. Τέλος, το ελληνικό και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μπαίνει γενναιόδωρα, ολοκληρώνοντας την πιο σπουδαία και ξακουστή σαλάτα της Μεσογείου.

