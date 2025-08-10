Ελληνική χωριάτικη σαλάτα

Για να φτιάξουμε την πιο νόστιμη χωριάτη σαλάτα φροντίζουμε όλα τα λαχανικά να είναι γεμάτα φρεσκάδα. Οι ντομάτες να είναι εκτός ψυγείου κατακόκκινες, γινωμένες και σφιχτές! Η φέτα να είναι σκληρή, πικάντικη και βουτυράτη, ενώ η ρίγανη φρεσκοτριμμένη, να βγάζει το μοναδικό μεσογειακό άρωμα. Τέλος, το ελληνικό και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μπαίνει γενναιόδωρα, ολοκληρώνοντας την πιο σπουδαία και ξακουστή σαλάτα της Μεσογείου.