Ελληνική χωριάτικη σαλάτα
Ελληνική χωριάτικη σαλάτα
Για να φτιάξουμε την πιο νόστιμη χωριάτη σαλάτα φροντίζουμε όλα τα λαχανικά να είναι γεμάτα φρεσκάδα
Για να φτιάξουμε την πιο νόστιμη χωριάτη σαλάτα φροντίζουμε όλα τα λαχανικά να είναι γεμάτα φρεσκάδα. Οι ντομάτες να είναι εκτός ψυγείου κατακόκκινες, γινωμένες και σφιχτές! Η φέτα να είναι σκληρή, πικάντικη και βουτυράτη, ενώ η ρίγανη φρεσκοτριμμένη, να βγάζει το μοναδικό μεσογειακό άρωμα. Τέλος, το ελληνικό και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μπαίνει γενναιόδωρα, ολοκληρώνοντας την πιο σπουδαία και ξακουστή σαλάτα της Μεσογείου.
Διαβάστε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα