Koukoumi: Μια vegan fine dining εμπειρία στη Μύκονο

Μπορεί η vegan κουζίνα να είναι δημιουργική, ευφάνταστή και νόστιμη; Μπορεί θα σας πω. Γιατί δεν είναι θέμα υλικών, είναι θέμα ικανοτήτων, φαντασίας και δημιουργικότητας του σεφ. Και από ότι φαίνεται στο Koukoumi Vegan Restaurant η σεφ Αγγελική Χαραμή τα διαθέτει.Το Koukoumi Vegan Restaurant, βρίσκεται στην ήρεμη Άνω Μερά της Μυκόνου και δεν είναι απλώς ένα ακόμη εστιατόριο. Θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα καταφύγιο για όσους επιθυμούν να γευτούν τη φύση στην πιο εκλεπτυσμένη και συνειδητή εκδοχή της. Πρόκειται για το πρώτο 100% vegan εστιατόριο του νησιού, το οποίο φιλοξενείται στους χώρους του ομώνυμου boutique ξενοδοχείου, και συνδυάζει τη vegan φιλοσοφία με την γαστρονομική δημιουργία και την ολιστική ευεξία.