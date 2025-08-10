Οι Έλληνες και η μπίρα - Πώς υπερκέρασε θριαμβευτικά σε κατανάλωση το κρασί

«Ο κύκλος εργασιών, σε αξία, του συνόλου του ελληνικού κρασιού, των εξαγωγών συμπεριλαμβανομένων, είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο της μεγαλύτερης ζυθοποιίας στην Ελλάδα, της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας», ο οποίος –ειρήσθω εν παρόδω– κινείται πέριξ του μισού δισ. ευρώ. Η δήλωση αυτή, η οποία ίσως κάποιους τους εκπλήσσει, ανήκει στον Στέλιο Μπουτάρη, νεοεκλεγέντα πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, της κλαδικής οργάνωσης που εκπροσωπεί την πλειονότητα της οινοποιίας στη χώρα μας. Παραδοχή ήττας, προφανώς, για έναν λαό με μακρά παράδοση στο κρασί, αλλά από την άλλη εντυπωσιακή επιτυχία για την μπίρα, ένα ποτό που πριν από 200 –και κάτι λιγότερο– χρόνια ήταν παντελώς άγνωστο στην Ελλάδα. Πώς συνέβη αυτό το ας το πούμε παράδοξο;



Μία αφρώδης διαδρομή



Η ιστορία αρχίζει κάπου στα 1832, όταν φτάνει στη χώρα ο ελέω Θεού –και Μεγάλων Δυνάμεων– πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας, ο βαυαρικής καταγωγής Όθων. Φυσικά δεν έρχεται μόνος, ήταν, βλέπετε, νεαρός τότε και χρειαζόταν προστασία. Ένα τσούρμο παρατρεχάμενων, κάθε βαθμίδας και ειδικότητας, τον συνοδεύει, μαζί και ένα σώμα 3.500 στρατιωτικών. Όλοι Βαυαροί, που βέβαια δεν ξεχνούν τις συνήθειες της πατρίδας τους, ανάμεσα σε αυτές και την μπίρα. Αρχικά, το αγαπημένο τους ποτό εισάγεται σε βαρέλια κυρίως από το Μόναχο, αλλά σιγά-σιγά εμφανίζονται στην Αθήνα και τον Πειραιά μικρές τοπικές ζυθοποιίες που λειτουργούν ταυτόχρονα και ως ζυθοπωλεία, προσελκύοντας όχι μόνο την αλλοδαπή πελατεία, αλλά και την «καλή κοινωνία» της ολοκαίνουριας πρωτεύουσας. Δημιουργοί τους, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, μέλη της βαυαρικής κοινότητας, άλλοι σπουδαγμένοι ζυθοποιοί και άλλοι αυτοδίδακτοι. Ιστορικές πηγές σώζουν τα ονόματα των Μέλχερ, Βάβεκ, Φίσερ και Κλάιν, αλλά δεν καταγράφουν ποιος από αυτούς ήταν ο ιδιοκτήτης της πρώτης χειροκίνητης ζυθοποιίας, που φαίνεται να ιδρύθηκε το 1840. Αργότερα θα ακολουθήσουν και αρκετοί Έλληνες, όπως ο Τσοκαρόπουλος στο Νέο Φάληρο και ο Μπερνιουδάκης στον Πειραιά.



