Φανουρόπιτα: Η ιστορία ενός λιχούδη Άγιου και η συνταγή

Εάν κάποιος παρατηρούσε από λαογραφική άποψη την καθημερινή ζωή των Ελλήνων με βάση τις διατροφικές τους συνήθειες, θα αποκόμιζε την εντύπωση πως παλιότερα στα σπίτια, ιδίως της υπαίθρου, επικρατούσε μια περίεργη κινητικότητα: κάποιος Άγιος χτυπούσε την πόρτα και ζητούσε ένα πιάτο φαγητό, για μια ξωθιά που χόρευε στην αυλή άφηναν κεράσματα κάτω από το δέντρο, καλικάντζαροι συνωστίζονταν στις καμινάδες για να βάλουν χέρι στο τηγάνι της νοικοκυράς και το στοιχειό του σπιτιού ήθελε φιλέματα με γάλα και σταφίδες.

Άγιοι και πλάσματα υπερφυσικά ενώνονταν με τον κόσμο της ύλης και κυρίως του φαγητού μέσα στη λαϊκή φαντασία που δούλευε με υπερωρίες. Η φαντασία αυτή έπλασε και μία ιστορία έτσι ώστε να βρουν οι άνθρωποι την αφορμή να φτιάχνουν για τον Άγιο Φανούριο ένα γλυκό, τη φανουρόπιτα. Πρωτίστως για να τον καλοπιάσουν ούτως ώστε να φανερώσει τα κρυμμένα και τα απολεσθέντα. Άλλωστε με τους Αγίους μας είχαμε πάντα μεγάλη οικειότητα.



