Τρώγονται οι πευκοβελόνες; Γίνονται τα κουκουνάρια γλυκό του κουταλιού;

Το πεύκο ξεπερνάει τα όρια του δάσους και κάνει αισθητή την παρουσία του στην κουζίνα. Με τις πευκοβελόνες, τα νεαρά

και τα σιρόπια του να επανεμφανίζονται σε πιάτα και cocktails, η γεύση του μετατρέπεται από αίσθηση τοπίου σε σύγχρονη γαστρονομική υπογραφή. Στην κουζίνα της σύγχρονης δημιουργικής μαγειρικής οι μεγάλοι σεφ δείχνουν τον δρόμο προς τη βιωσιμότητα. Τα βρώσιμα στοιχεία του δάσους όπως οι πευκοβελόνες, τα νεαρά κουκουνάρια και η ρητίνη αξιοποιούνται με νέους τρόπους ως αρωματικά, καρυκεύματα ή και ως το απόλυτο στοιχείο terroir που αποτυπώνει τη γευστική ταυτότητα ενός τοπίου.





Η ρητίνη του Διονύσου και το πεύκο στην ελληνική ιστορία

Η σχέση του ανθρώπου με το πεύκο είναι παλιά, βαθιά και συχνά τελετουργική. Σύμφωνα με τον ιστορικό, γαστρο-χρονογράφο Andrew Dalby (2003) στο βιβλίο του «Food in the Ancient World from A to Z. London: Routledge» αναφέρεται ότι ήδη στην αρχαία Ελλάδα, πρόσθεταν ρητίνη πεύκου στον οίνο για να παρατείνουν τη διατηρησιμότητά του και να προσδώσει μια χαρακτηριστική αρωματική και αντισηπτική ιδιότητα. Από αυτήν την πρακτική προέκυψε η ρετσίνα ένα κρασί που επιβίωσε χιλιετίες και ακόμη συναντάται στο ελληνικό τραπέζι. Πέρα από το κρασί, το πεύκο συναντάται και σε πρακτικές της λαϊκής ιατρικής. Όπως αναφέρει στο βιβλίο «Λαϊκή Βοτανική: Φυτοθεραπεία στον ελληνικό χώρο» ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης (2006), τα νεαρά βλαστάρια πεύκου χρησιμοποιούνταν σε ροφήματα κατά του βήχα και της φλεγμονής και ενίοτε εντάσσονταν σε σπιτικά σιρόπια και αφεψήματα με αρωματικά και τονωτικά χαρακτηριστικά.



