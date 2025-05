Φράουλες: Τι θα συμβεί στον οργανισμό αν τις καταναλώνουμε καθημερινά; (+συνταγή)

Οι φράουλες είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, καθώς μια μερίδα περίπου 150 γραμμαρίων (8–10 φράουλες) παρέχει 90–105 mg βιταμίνης C, καλύπτοντας πάνω από το 100% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης για ενήλικες. Εκτός από την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, η βιταμίνη C συμβάλλει στην παραγωγή κολλαγόνου, στην απορρόφηση του σιδήρου και στην προστασία από το οξειδωτικό στρες.Επίσης, οι φράουλες είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, όπως ανθοκυανίνες και ελλαγικό οξύ, που προστατεύουν τα κύτταρα από τη γήρανση, σε φυτικές ίνες, που βοηθούν στη σωστή πέψη, σε κάλιο, που ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση, αλλά και σε φυλλικό οξύ (B9) και ανήκει στις υδατοδιαλυτές βιταμίνες και είναι το πιο σημαντικό για την κυτταρική ανανέωση.Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr