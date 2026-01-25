Αρης: Όταν δέχεσαι γκολ στις καθυστερήσεις από δικό σου πλάγιο στο κέντρο

Κλείσιμο

Ωστόσο σήμερα, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», οι «κιτρινόμαυροι» έπαιξαν καλύτερα από τους Βοιωτούς, προηγήθηκαν δύο φορές (1-0 στο 29’ και 2-1 στο 63’), έχασαν τρεις σημαντικές ευκαιρίες για το 3-1, όμως πλήρωσαν -για μία ακόμη φορά- την αμίμητη ποδοσφαιρική τους αφέλεια, στα δύο γκολ των φιλοξενούμενων, το πρώτο μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της επανάληψης και το δεύτερο στις καθυστερήσεις.Είναι πασιφανές πως τίποτα δεν πηγαίνει καλά στη φετινή σεζόν του Αρη.Εφόσον όμως δεν μπορεί να κερδίσει ούτε στην καλύτερή του μέρα ακόμη και το πλασάρισμά του στο 5-8 δεν αποκλείεται να τεθεί εν αμφιβόλω μελλοντικά.Ο Αρης σήμερα - ή μάλλον και σήμερα για να είμαι πιο συγκεκριμένος καθώς κάτι ανάλογο είχε καταφέρει και στο αντίστοιχο ματς του πρώτου γύρου στη Λιβαδειά- στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα μπλόκαρε την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, αμύνθηκε αποτελεσματικά, είχε σωστές εντάσεις, έφτιαξε πολλές φάσεις παίζοντας ταυτοχρόνως καλό ποδόσφαιρο, ωστόσο δυο λάθος αντιδράσεις στα αντίστοιχα γκολ του Λεβαδειακού του στέρησαν τους τρεις βαθμούς.«Παίξαμε σαν άντρες αλλά κάναμε λάθη σαν παιδιά» είπε μετά το ματς ο Μανόλο Χιμένεθ περιγράφοντας με ακρίβεια το στόρι της αναμέτρησης.Στο 1-1, που έγινε μόλις 30 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Μπάλτσι ξέφυγε από τον Χόνγκλα, διέσχισε με την μπάλα σχεδόν ανενόχλητος όλο το γήπεδο και πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Οζμπολτ, ο οποίος με τη σειρά του σκόραρε.Το 2-2 στο 93ο λεπτό είναι ένα μνημείο ποδοσφαιρικής ανοησίας καθώς ξεκινάει από πλάγιο του Αρη στο κέντρο (!!!): o Φαντιγκά αντί να κάνει την εκτέλεση προς το μισό γήπεδο του Λεβαδειακού προτίμησε να δώσει την μπάλα στον Χόνγκλα, που είχε στην πλάτη του δύο παίκτες του Λεβαδειακού! Οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν και από σπόντα-τακουνάκι του Πεδρόσο ο Κωστή έγινε κάτοχος της μπάλας, πέρασε -θαρρείς και ήταν αόρατοι- τρεις αμυνόμενους και εν συνεχεία τον Αθανασιάδη κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.«Ενας λατινοαμερικάνος παίκτης δεν θα έκανε τέτοιο λάθος» μονολογούσε ο Χιμένεθ στη συνέντευξη τύπου αναφερόμενος στην εκτέλεση του πλαγίου.Επί της ουσίας οι παίκτες του Αρη γκρέμισαν την καλή προσπάθεια που έκαναν στην αναμέτρηση με δύο αδράνειες των 30 δευτερολέπτων.Το πρόβλημα είναι πως οι βαθμοί δεν επιστρέφουν.Μέσα σε όλα αυτά ο Αρης είχε να αντιμετωπίσει και την εχθρική διαιτησία του Ματσούκα.Ο ρέφερι από την Εύβοια έδινε τα πάντα υπέρ του Λεβαδειακού δημιουργώντας μας την απορία: τι θα έκανε εάν ο Αρης βρίσκονταν πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα;