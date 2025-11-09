Ωραία μπάλα, μια γκολάρα, κακή διαιτησία και Ολυμπιακός πάει ήρεμος στην διακοπή

Οι Πειραιώτες έφραξαν κάθε δημιουργία από τον άξονα και στο 45λεπτο ήταν κυρίαρχοι. Έβαλαν τρία γκολ, από τα οποία μέτρησε το ένα. Και αν στην πρώτη περίπτωση ακύρωσης μάλλον η μπάλα έχει βγει ολόκληρη έξω σε γύρισμα του Ποντένσε προς τον Μουζακίτη , στην δεύτερη ακύρωση ο Παπαδόπουλος στο var φώναξε τον Βαργέτη και ακύρωσαν ένα κατά την άποψή μου καθαρό γκολ του Ρέτσου.Όπως έχω επισημάνει πολλές φορές με τα σπρωξίματα στα ελληνικά γήπεδα γελάει ο κόσμος και στην συγκεκριμένη φάση ο αμυντικός της Κηφισιάς έδωσε ρεσιτάλ «εκτέλεσης». Άλλο να πας 0- 1 (με γκολάρα του Νασιμέντο που από δύσκολη θέση σημάδεψε ουρανό διχτυών) στα αποδυτήρια και άλλο 0- 2. Ο Ολυμπιακός βγήκε από τα αποδυτήρια και δέχθηκε γκολ με τρόπο απαράδεκτο για την άμυνά του.Οι παίκτες του Λέτο πήραν δυο κεφαλιές μέσα στην μεγάλη περιοχή του Τζολάκη, πριν βάλει ο Παντελίδης ένα από τα πιο εύκολα τέρματα στην καριέρα του. Μετά ήταν η σειρά του Ζέλσον να πέσει από… σπρώξιμο. Και από την στιγμή που ο Βεργέτης ακύρωσε το γκολ , δεν μπορούσε να μην δώσει το πέναλτι και να κατηγορηθεί για δυο μέτρα και δυο σταθμά. Θα μου πείτε δυναμόμετρο δεν υπάρχει. Δεν διαφωνώ, απλά συμπαθάτε με, πιστεύω ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όλοι οι παίκτες σε όλες τις ομάδες, έχουν βρει τον τρόπο να κοροϊδεύουν τους διαιτητές. Και δεν είναι και δύσκολο.Ο Ελ Κααμπί βρήκε στόχο, έγινε το 1- 2 και μετά ο Βεργέτης ξαναχτύπησε. Απέβαλε τον Μαϊντάνα με δεύτερη κίτρινη, ενώ χαρίστηκε πιο πριν στον Τεττέη που έκανε χειρότερο μαρκάρισμα από τον συμπαίκτη του. Κατά την γνώμη μου ήταν δεύτερη κίτρινη στον Τεττέη (οποίος πάντως στην πρώτη που έφαγε για διαμαρτυρία είχε δίκιο) και όχι στον Μαϊντάνα. Με δέκα η Κηφισιά τα ‘χασε. Ακολούθησε κι άλλο πέναλτι (σωστό) από χέρι και τα πάντα είχαν τελειώσει.Θα ξεχαστεί σχετικά γρήγορα το ματσάκι αυτό, αλλά και οι δυο ομάδες πήραν τα μαθήματά τους. Η διαιτησία δεν έκρινε το αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ ότι ρέφερι και varιστας είχαν κακές αποφάσεις. Κατά τα άλλα ο Μεντιλίμπαρ δεν έκανε πολλές αλλαγές σε σχέση με το ματς απέναντι στην Αϊντχόφεν. Ο Νασιμέντο που ήταν εξαιρετικός, ξεκίνησε στην θέση του Ντάνι Γκαρσία, όλοι οι άλλοι ήταν ίδιοι.Οι «ερυθρόλευκοι» έσβησαν τον τρόπο παιχνιδιού της Κηφισιάς, εγκλώβισαν τους αξιόλογους μεσοεπιθετικούς των γηπεδούχων και τους ανάγκασαν να ψάχνουν σκοτωμένες μεγάλες μπάλες. Ήταν πολύ καλύτεροι οι νταμπλούχοι και θα μπορούσαν -επαναλαμβάνω- να είχαν τελειώσει την ιστορία νωρίτερα. Όμως μπήκαν άσχημα και στα δυο ημίχρονα. Η Κηφισιά στο πρώτο έχασε καλή ευκαιρία, στο δεύτερο σκόραρε.Ωστόσο, οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν από τον πάγκο ήταν μέσα στο πνεύμα του αγώνα και πίεσαν για άλλο ένα γκολ. Ο Στρεφέτσα το έβαλε με εξαιρετικό πλασέ, αλλά σωστά ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Μετά είχε δοκάρι, το τρίτο των «ερυθρόλευκων», που συνολικά έβαλαν έξι γκολ για να μετρήσουν τα μισά. Η ομάδα πάει στην διακοπή σε καλή κατάσταση με στόχο να επιστρέψει έτοιμη, αφού με εξαίρεση τις ημέρες των γιορτών δεν πρόκειται ξανά να σταματήσει η δουλειά.