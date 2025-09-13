Ιρανός φονιάς, Πορτογάλος χορευτής αλλά ο Ολυμπιακός δεν γίνεται να πετάξει 45λεπτο και με την Πάφο

Και τελικά το ματς στο «Καραϊσκάκης» μετετράπη σε πάρτι. Και ωραίο πάρτι μιας και αν είχες πει στους Ολυμπιακούς, ότι θα πάνε γήπεδο και θα δουν τις τελευταίες -χρονικά- μεταγραφές να οργιάζουν δύσκολα θα το πίστευαν

Ο κόσμος άλλωστε κατηφόριζε στο Φάληρο και αναρωτιόταν αν ο Μεντιλίμπαρ δώσει χρόνο συμμετοχής σε Ποντένσε- Ταρέμι, μιας και μπήκαν τελευταίοι στην παρέα. Κι όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα συμμετοχής ο Πορτογάλος θύμισε (όχι ότι είχε ξεχάσει κανείς) ποιος είναι με γκολ και ασίστ, ενώ ο Ιρανός με τρόπο αρχοντικό έβαλε δυο γκολάκια στέλνοντας μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Πρώτα στους αντιπάλους ότι θα ζοριστούν. Δεύτερον, στον κόσμο ότι η ομάδα τους έχει κι άλλον καλό στράικερ. Τρίτον στον Ελ Κααμπί ότι ο ανταγωνισμός πλέον μεγαλώνει και δεν είναι μόνο ο Γιάρεμτσουκ στην παρέα. Και τέταρτον στον Μεντιλίμπαρ ότι θα αποκτήσει γλυκό πονοκέφαλο, αν και ο Βάσκος δεν θα το ‘χει σε τίποτα να ξεκινάει κάποιες φορές με Ταρέμι και Ελ Κααμπί μαζί.



Ο Ορτέγκα ήταν εξαιρετικός, ενώ μόνο θετική κρίνεται η συμμετοχή του Σιπιόνι. Οι νταμπλούχοι της χώρας μας από την στιγμή που βρήκαν το πρώτο τέρμα (ποιος άλλος; Ο Μαροκινός…) τα έκαναν όλα εύκολα. Ενόψει Πάφου, ο Μεντιλιμπαρ πιστεύω ότι θόλωσε και λίγο τα νερά. Γιατί κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στην φωτιά, ότι θα ξεκινήσει η ίδια ενδεκάδα (το θεωρώ απίθανο), αλλά και κανείς δεν μπορεί να ορκιστεί ότι θα ξεκινήσουν αυτοί που τελείωσαν το ματς με τις Σέρρες.



Η ομάδα του Πειραιά, πήρε άλλο ένα τρίποντο και μπορεί να ετοιμάζεται τόσο για την έναρξη της κορυφαίας διοργάνωσης στην ήπειρό μας, όσο και για το επόμενο παιχνίδι της Super League, που θα τους βρει στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ο βαθμός ετοιμότητας σίγουρα δεν είναι στα ύψη, αλλά οι λύσεις είναι πολλές το ρόστερ ποιοτικό και ο προπονητής έχει πολλά και καλά όπλα για να διαλέξει.



Ωραία όλα αυτά που διαβάσατε; Σίγουρα… Όμως δεν γίνεται να σταματήσω εδώ. Γιατί ο Ολυμπιακός το κρύψιμο της μπάλας, τις άψογες συνεργασίες, τα εξαιρετικά ντουμπλαρίσματα και τις ευεργετικές υπεραριθμίες, τα εμφάνισε, στο δεύτερο μέρος. Και παίζοντας απέναντι σε μια ομάδα με παίκτη λιγότερο. Η αποβολή του Γκρίν (λόγω…ταε κβοντό στον Ρέτσο) έβλαψε τους φιλοξενούμενους, που μέχρι εκείνη την στιγμή, όχι μόνο κινδύνεψαν λιγότερο, αλλά είχαν και κανά- δυο στιγμές που απείλησαν το κόκκινο τέρμα. Η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός όπως έγινε με Αστέρα και Βόλο, κάποια στιγμή θα την έβρισκε την λύση. Τα πόδια του Γιαζίτσι ζουν για τέτοιους αντιπάλους και η επιθετική ποιότητα των «ερυθρόλευκων» όσο θα περνάει η ώρα σε τέτοια ματς θα κάνει -λογικά πάντα- την διαφορά. Όμως, μιλάμε και για άλλο ένα πεταμένο (ή πιο σωστά δύσκολο) πρώτο ημίχρονο και απαίτηση πολύς δουλειάς και στόχευσης. Ειδικά για τον αγώνα που έρχεται. Η Πάφος ναι μεν είναι Σταχτοπούτα στην τεράστια διοργάνωση, αλλά έχει αποδείξει ότι και επικίνδυνη μπορεί να γίνει και ποιότητα διαθέτει για να βρει φάσεις, αν της δώσεις δικαιώματα. Ρέτσος και Μπιανκόν που ξεκίνησαν στην αναμέτρηση με τις Σέρρες είχαν και κάποια δύσκολα διαστήματα, λογικά δίπλα στον Παναγιώτη θα πάει ο Πιρόλα την Τρίτη, αλλά δεν είναι μόνο το κέντρο της άμυνας, στην σωστή ανασταλτική λειτουργία. Είναι το ότι όσοι θα παίξουν θα πρέπει να κινηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κινδυνεύσει ο Πασχαλάκης, ενώ παράλληλα να εκμεταλλευτούν ποιότητα και έδρα, για να ξεκινήσουν με τρίποντο την league phase του Champions league.

