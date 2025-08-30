Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Ταρεμί, θέλει τον Ποντένσε, αλλά ο Τσικίνιο κάνει τον… Πελέ

Καλούνται ταυτόχρονα να διαχειρίζονται τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις, αλλά και τα επίσημα ματσάκια του πρωταθλήματος. Με ανέτοιμο το σύνολο, οι Πειραιώτες είναι υποχρεωμένοι να κερδίζουν, αλλά την ίδια ώρα έξω από το γήπεδο γίνεται χαμός για τον Ταρεμί και τον Ποντένσε. Δυο παίκτες που θα παίξουν σίγουρα τον δικό τους ρόλο αν βάλουν τα ερυθρόλευκα. Ο Ιρανός θα κληθεί να βάλει γκολ. Η ομάδα αποκτά μια τρομερή επιθετική τριάδα, αλλά Ταρεμί και Γιάρεμτσουκ θα δουλέψουν υπερωρίες όταν ο Ελ Κααμπί πάει στο κόπα Άφρικα.Όσο για τον Ποντένσε; Τίποτα δεν είναι δεδομένο, αλλά η διάθεση η δική του και η κάψα του κόσμου, έχουν απογειώσει αυτή την ιστορία για άλλη μια «δύση» μεταγραφικής περιόδου. Και ενώ ο Ολυμπιακός πάει να κλείσει τις μεταγραφές εντυπωσιακά, πρέπει και να κερδίζει. Το έκανε στον Βόλο λοιπόν, δύσκολα, όπως δύσκολα το έκανε και στην πρεμιέρα. Για όλα όμως υπάρχει εξήγηση, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην… ανατολή της σεζόν.Ο Άγιος Τσικίνιο, αυτή η παικτάρα που τα κάνει όλα και συμφέρει, μίλησε ξανά. Και με τον ίδιο τρόπο. Βγαλμένος από τα βράδια του… Πελέ. Τακουνάκι γκολ, τακουνάκι ασίστ στον Ρέτσο! Η ομάδα ήταν διαφορετική στα δυο ημίχρονα, είναι κάτι που θέλει δουλειά. Μέχρι να βρει γκολ, πιέζεται. Μόλις το βρίσκει «πετάει».O Μεντιλίμπαρ είδε τα δυο μπακ να μην του δίνουν όλα αυτά που πρέπει να προσφέρουν οι ακραίοι αμυντικοί σε ένα ματς που είναι απαραίτητο να δημιουργείς συνεχώς υπεραριθμίες. Ο Γκαρσία με τον Νασιμέντο δεν είχαν δυσκολίες ανασταλτικά, αλλά καλούνταν να στηρίζουν επιθετικά τον Τσικίνιο, κάτι που στο πρώτο μέρος ούτε αυτοί το έπρατταν με πιστότητα. Οι νταμπλούχοι μπήκαν στο ματς για να παίξουν σε υψηλό ρυθμό, αλλά ο Βόλος το 45λεπτο το έβγαλε… λουλούδι. Ο Βάσκος φώναζε για τα λάθη, φώναζε για την έλλειψη καθαρού μυαλού και πάνω απ’ όλα, για την καθυστέρηση με την οποία αποφάσιζαν οι ποδοσφαιριστές του. Ίσως να είναι και θέμα εποχής, αλλά ήταν δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που η ομάδα δεν μπήκε καλά στο ματς. Αποτέλεσμα αυτού, να πιεστεί περισσότερο με το «καλημέρα» του δεύτερου 45λεπτου.Ήταν ένα μικρό deja vu του αγώνα κόντρα στον Αστέρα, με την διαφορά ότι η ομάδα της Μαγνησίας δεν αμυνόταν τόσο πίσω και με τέτοια εμμονή, όπως η ομάδα της Αρκαδίας. Βέβαια όσο περνούσε η ώρα και καθυστερήσεις έκανε ο Βόλος και όλα αυτά που φυσιολογικά κάνει μια ομάδα όταν θέλει να κερδίσει χρόνο. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε τις αλλαγές και τελικά ήταν η συρτή του Στρεφέτσα για να δώσει την ευκαιρία στον Τσικίνιο με τακουνάκι να βάλει ένα γκολ πανέμορφο. Ο κατ’ εμέ κορυφαίος ποδοσφαιριστής του περσινού πρωταθλήματος βρήκε την κατάλληλη στιγμή τον τρόπο να σπάσει το «λουκέτο» με το οποίο είχαν αμπαρώσει οι Βολιώτες το τέρμα του Σιαμπάνη. Και όταν ο Γιαζίτσι εκτέλεσε ένα κόρνερ προς το μέρος του, ξανά ο Τσικίνιο έκανε τακουνάκι για να σερβίρει στο γκολ του Ρέτσου.Η δουλειά έγινε πολύ πιο εύκολη και άλλο ένα τρίποντο μπήκε στο κόκκινο σακούλι. Ο Γιαζίτσι όσο έπαιξε έδειξε την κλάση του και πόσο όμορφα έχει μάθει να φέρεται στην μπάλα. Ο Νασιμέντο είχε καλές και κακές στιγμές, παίζει όμως σε έναν χώρο που ο Μεντιλίμπαρ ζητάει συγκεκριμένα πράγματα και όσο περνάει ο καιρός ο Βραζιλιάνος θα τα μαθαίνει. Είναι νωρίς για περισσότερες αναλύσεις, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει πολλά να δείξει στο χορτάρι κυρίως μόλις ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Κλείνω με το εξής: Ο Τζολάκης στο πρώτο μέρος κράτησε το 0- 0 και στο 90’ έκανε επέμβαση υψηλότατης κλάσης γκολκίπερ σε τετ α τετ. Μην αφήνουμε τους τερματοφύλακες έξω από τις ιστορίες, όταν οι ομάδες τους κερδίζουν.