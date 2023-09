Ο Κασσελάκης, τα σόσιαλ μήντια και το διαγώνισμα Αγγλικών στον ΣΥΡΙΖΑ

Κλείσιμο

Τα συντρόφια του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει όμως να του στήσουν άγαλμα. Και ο λόγος είναι απλός: Ζωντάνεψε τον πεθαμένο. Μέχρι να εμφανιστεί ο νεαρός, λαμπερός, μορφωμένος και κατά δηλωσίν του αυτοδημιούργητος, πλούσιος και γκέϊ υποψήφιος η διαδικασία ανάδειξης νέας ηγεσίας στην αξιωματική αντιπολίτευση προκαλούσε χασμουρητά ακόμη και στους λίγους που συζητούσαν για τα προσόντα της Αχτσιόγλου, του Παππά, του Τζουμάκα και του Τσακαλώτου. Πλέον σε καθημερινή βάση το σύνολο των Μέσων Ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων ασχολούνται με τον άνθρωπο που ήλθε από το πουθενά και έχει κάνει άνω κάτω την Κουμουνδούρου.Το ερώτημα είναι αν το αιφνίδιο ενδιαφέρον για την/τον διάδοχο του Αλέξη Τσίπρα θα μεταφραστεί και σε αύξηση του εκλεκτορικό σώματος, των μελών δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ που στις 10 Σεπτεμβρίου θα πάνε να ψηφίσουν. Δύσκολο, ενδεχομένως να υπάρξει και αποσυσπείρωση αν μέχρι να στηθούν οι κάλπες αποδειχθεί ότι αυτό που λάμπει δεν είναι χρυσός. Πάντως, πριν την εμφάνιση Κασσελάκη η απαισιοδοξία ήταν διάχυτη στην Κουμουνδούρου. Κάποιοι υποστήριζαν ότι ενδεχομένως δεν θα είναι περισσότεροι από 30.000 αυτοί που θα προσέλθουν στις κάλπες. Και κάποιοι άλλοι δήλωναν ευχαριστημένοι αν η συμμετοχή έφτανε τις 50.000, το 1/3 δηλαδή όσων, πριν 16 μήνες, είχαν ψηφίσει τον Τσίπρα για αρχηγό.Αν πάντως αυξηθεί η συμμετοχή ο Κασσελάκης έχει ελπίδες ακόμη και να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση και να μετατρέψει την εκλογή αρχηγού στις 16 Σεπτεμβρίου σε θρίλερ, λένε υποστηρικτές του. Όσοι γνωρίζουν την κομματική αριθμητική και τα «στρατεύματα» των υποψηφίων διατείνονται ότι οι δυνάμεις του Πολλάκη, της Τζάκρη, της Αυγέρη, του Γιώργου Τσίπρα και κάποιων άλλων, όπως ο Σμπώκος στην Κρήτη και ο ναύαρχος Αποστολάκης, δεν φτάνουν για να απειλήσουν αφενός την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία προηγείται και αφετέρου τον Παππά και τον Τσακαλώτο που διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Εκείνο που πάντως ανέδειξε και μάλιστα με δραματικό τρόπο η υποψηφιότητα Κασσελάκη είναι ότι μετά τον Αλέξη Τσίπρα η Κουμουνδούρου μοιάζει με «καμμένη γη». Έχουν φτάσει η νέα της ηγεσία να παίζεται με όρους λάϊφ στάϊλ και να εξαρτάται η έκβαση της αναμέτρησης από το «λούστρο», τα «λούσα» και τα λάϊκ στο τουΐτερ και το fb των υποψηφίων.Δεν ευθύνεται όμως ο Κασσελάκης αν νέος αρχηγός στον ΣΥΡΙΖΑ αναδειχθεί ο πιο δημοφιλής στο ίνσταγκραμ. Ευθύνεται το κομματικό απαράτ της Κουμουνδούρου, το οποίο, όπως αποδεικνύεται, δεν μπορεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα που δημιούργησε η διπλή εκλογική συντριβή και η αποχώρηση του «πατερούλη» Αλέξη. Δεν είναι λαμπερός ο Κασσελάκης είναι γκρίζοι οι δελφίνοι του Τσίπρα αφού είναι δεσμώτες του παρελθόντος και επιμένουν, για να το πούμε όσο το δυνατόν πιο κομψά, σε παρωχημένες πολιτικές αναγνώσεις για τα κόμματα και την κοινωνία. Οι υποψήφιοι μπορεί να έχουν αναφερθεί στα πάντα όμως αυτό που έχει μείνει ως πολιτικό τους ίζημα είναι ότι η Έφη θέλει «κόμμα δομών», ο Νίκος «κόμμα μελών» και ο Ευκλείδης «κόμμα αριστερών». Πιάσ' το αβγό και κούρευτο, δηλαδή. Μόνον ο γερόλυκος Στέφανος Τζουμάκας -ο οποίος όμως, όπως λένε οι κομματικές σταυρομαζώχτρες, δεν έχει πιθανότητες να εκλεγεί αρχηγός- ομιλεί για «κόμμα μαζικό, λαϊκό και κυβερνητικό». Αυτό δηλαδή που πρέπει να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, εφόσον θέλει να διατηρήσει τον τίτλο: Κυβερνώσα Αριστερά.Με βάση το μεγάλο χασμουρητό που επικρατούσε στον ΣΥΡΙΖΑ -βοηθούντος ασφαλώς και του πυριφλεγούς εφέτος Αυγούστου- λογικό είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον κάποιος ο οποίος λέει, έστω και με λάθος τρόπο και αμετροεπώς, «εγώ μπορώ να κερδίσω τον Μητσοτάκη», «να ανασυγκροτήσω τον ΣΥΡΙΖΑ» και «να ξανακάνω υπερήφανους τους Έλληνες». Γιατί αυτά τα τρία προτάγματα (πρέπει να) είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός κόμματος εξουσίας: Να κερδίσει τον βασικό αντίπαλο, να ξανακάνει την αξιωματική αντιπολίτευση οιωνεί κυβέρνηση και να τον εμπιστευτεί η πλειοψηφία των ψηφοφόρων. Βεβαίως, ο Κασσελάκης ενώ αναφέρεται στα σωστά πράγματα το κάνει με εντελώς λανθασμένο τρόπο. «Θα κερδίσω», λέει, «τον Μητσοτάκη γιατί μιλάω καλύτερα αγγλικά, έχω καλύτερες σπουδές και δεν με κρατάει κανένας». Αν αυτά είναι τα εφόδια για να κερδίσει κανείς τον Μητσοτάκη, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εκλέξει αρχηγό τον Τσακαλώτο αφού ο Ευκλείδης μιλάει καλύτερα αγγλικά από τον Κασσελάκη, έχει καλύτερες σπουδές και δεν έχει ακουστεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ότι είναι «πιασμένος» από τη διαπλοκή. Σίγουρα ο Κασσελάκης μιλάει καλύτερα ελληνικά από τον Τσακαλώτο όμως το, κατά Κασσελάκην, κριτήριο είναι τα αγγλικά και όχι τα ελληνικά.Αν επεκτείνουμε την Κασσελάκειον σκέψη θα πρέπει να δεχθούμε ότι ο Τσίπρας έχασε επειδή οι σπουδές και τα αγγλικά του ήταν χειρότερα από του Μητσοτάκη και επειδή τον «κρατούσαν» τα κάθε λογής συμφέροντα. Αστειότητες. Απλώς ο ερίτιμος κύριος Κασσελάκης θεωρεί πως οι ιδεολογίες, οι διαφορετικές στρατηγικές οι εναλλακτικές πολιτικές, τα προγράμματα, οι εθνικές και κοινωνικές προτεραιότητες των κομμάτων δεν παίζουν σοβαρό ρόλο στις εκλογικές προτιμήσεις των πολιτών και οπωσδήποτε είναι μικρότερης αξίας μπροστά στα προσωπικά προσόντα των υποψηφίων για τη θέση του προέδρου είτε κόμματος είτε κυβερνήσεως. Ως εκ τούτου αδίκως διαμαρτύρεται όταν τον επικρίνουν πως με αυτά που λέει θα μπορούσε να είναι αρχηγός σε οποιοδήποτε κόμμα και ενδεχομένως να ταίριαζε περισσότερο στη φιλελεύθερη ΝΔ και το κεντρώο ΠΑΣΟΚ και λιγότερο στον αριστερόστροφο ΣΥΡΙΖΑ.Και επειδή, όπως λέει, δεν τον …φύτεψαν οι Αμερικάνοι, η πρεσβεία, ο Μπάϊντεν, αλλά ο Τσίπρας, την κληρονομιά του οποίου θέλει να διεκδικήσει, καλό θα ήταν να ρωτήσει τον Αλέξη αν τα όσα λέει τον βρίσκουν σύμφωνο και αν η συμπεριφορά και οι θέσεις του έχουν ελληνικό αέρα ή αμερικανικό ή αν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μετεξελιχθεί σε Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ, που θα μπορεί να συνεργάζεται και με τη Νέα Δημοκρατία. Κι αν δεν θέλει να ξέρει την γνώμη του Αλέξη ας ρωτήσει τον άλλο κουζουλό της παρέας, τον Πολλάκη, να του πει ντρέτα αν και ο ίδιος έχει τις ίδιες απόψεις για την πολιτική, την αριστερά, το κόμμα και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Α, μην ξεχάσει να ρωτήσει τον σύντεκνό του και αν η γνωριμία με τον Μητσοτάκη και η στήριξη που, όπως λέει, του παρείχε για να εκλεγεί αρχηγός αποτελεί πλεονέκτημα ή ο Στέφανος, μετά την εκλογή αρχηγού θα γίνει ο …πρωτομάρτυρας του πολλακισμού.Οι γνωρίζοντες τα κομματικά παρασκήνια και όσα διαδραματίζονται πίσω από τις κουίντες θεωρούν πάντως πως η αναστάτωση που έχει φέρει ο Κασσελάκης στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τελειώσει με την (αναμενόμενη) μη εκλογή του. Η ανάδειξη της ηγεσίας είναι, λένε, η πρώτη πράξη. Η δεύτερη θα παιχθεί μετά από μερικούς μήνες στο κανονικό συνέδριο και η τρίτη τον Μάϊο, στις ευρωεκλογές, όπου ως γνωστόν η ψήφος είναι χαλαρή και ευδοκιμούν νέα και μικρά κόμματα. Ο Κασσελάκης και αυτοί που τον στηρίζουν θα επιχειρήσουν -και δεν θα είναι οι μόνοι- να ιδρύσουν κόμμα το οποίο να γίνει ο εμβρυουλκός των εξελίξεων στην κεντροαριστερά, αλλά και ευρύτερα στο κομματικό σύστημα. Εάν το κλίμα για τον ΣΥΡΙΖΑ στους επόμενους οκτώ μήνες δεν έχει βελτιωθεί, το ΠΑΣΟΚ παραμένει καθηλωμένο σε μικρότερα ποσοστά από τον ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση φθείρεται από τα προβλήματα της διακυβέρνησης, τότε το έδαφος θα γίνει γόνιμο για να καρποφορήσουν περσόνες, όπως ο Κασσελάκης και για να δημιουργηθούν ρεπλίκες του Ποταμιού του Σταύρου Θεοδωράκη. Σε κάθε περίπτωση ο Κασσελάκης, αν λάβει ένα υπολογίσιμο ποσοστό για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι τις ευρωεκλογές δεν …ξεφουσκώσει, ήλθε για να μείνει στην Ελλάδα εκτός κι αν οι εξελίξεις τον απογοητεύσουν και επιστρέψει στο Μαϊάμι για να συνεχίσει τις (όποιες) επιχειρηματικές του δραστηριότητες.Επειδή όμως αναφερθήκαμε στις ευρωεκλογές θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και για την εκλογή νέας ηγεσίας συνδέονται άμεσα με τις ευρωεκλογές. Για παράδειγμα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε περίπτωση που δεν εκλεγεί αρχηγός ενδεχομένως θα προτιμήσει να μετακομίσει στις Βρυξέλλες. Εξάλλου μια διεθνής δραστηριότητα του ταιριάζει περισσότερο αντί να κάνει τον τομεάρχη Οικονομικών της Κουμουνδούρου ή να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, που δεν του ταιριάζει αλλά ούτε και του αρέσει. Εάν εκλεγεί η Αχτσιόγλου και μάλιστα με τη βοήθεια, στο δεύτερο γύρο, του Ευκλείδη δεν θα έχει λόγο η Έφη να μην τον συνδράμει να εκλεγεί ευρωβουλευτής ή να τον τοποθετήσει επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου σε περίπτωση που αλλάξει το σύστημα και έχουμε λίστα. Βέβαια, το ευρωψηφοδέλτιο μετά το ναυάγιο των βουλευτικών εκλογών έχει γίνει περιζήτητο μεταξύ των αποτυχόντων βουλευτών και των πολιτευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι θέλουν να μετακομίσουν στας Ευρώπας, αλλά δυστυχώς γι’ αυτούς οι θέσεις είναι περιορισμένες -από έξι που έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνουν τρεις τον Μάϊο του 2024.Κατά τα λοιπά οι υποψήφιοι συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους. Προβάλλουν τις θέσεις τους με συνεντεύξεις και σε εκδηλώσεις μελών και ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως λόγω και του Κασσελάκη, αρχίζουν και ρίχνουν μεγαλύτερο βάρος στα θέματα της εναλλακτικής στρατηγικής, της διακυβέρνησης και στην αντιπαράθεση, λόγω και των πυρκαγιών, με τον πρωθυπουργό. Κυρίως όμως κάνουν καταμέτρηση δυνάμεων. Όλοι τους ξέρουν πως το αποτέλεσμα θα κριθεί από τη συμμετοχή. Όσο λιγότεροι πάνε να ψηφίσουν τόσο αυξάνει η τύχη του Τσακαλώτου και του Παππά, που έχουν μηχανισμούς, και μειώνεται αφενός η τύχη του Τζουμάκα για ένα καλό ποσοστό και αφετέρου της Αχτσιόγλου για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο.Σημειώνουμε πως στην ακραία και ήκιστα πιθανή περίπτωση να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Κασσελάκης δεν ισχύουν τα όσα λέγονται περί ομοιότητάς του με τον Ανδρουλάκη, ό,τι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να εκπροσωπείται στη Βουλή από τον Σωκράτη Φάμελλο (όπως το ΠΑΣΟΚ από τον Μιχάλη Κατερίνη) αφού ο Κασσσελάκης δεν εξελέγη βουλευτής όμως ήταν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε λοιπόν να ζητήσει να παραιτηθούν όλοι του Επικρατείας που είναι πριν από αυτόν και να καταλάβει τη θέση του Όθωνα Ηλιόπουλου, που εκπροσωπεί την ομογένεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που δεν εξελέγησαν λογικά θα το δεχθούν. Θα πράξουν όμως το ίδιο ο Ηλιόπουλος, η Ακρίτα και ο ναύαρχος Αποστολάκης αφού ένας/μία εξ αυτών θα πρέπει να θυσιαστεί ή θα έχουμε έναν νέο μικρό εμφύλιο που θα επιδεινώσει έτι περαιτέρω την άσχημη, ούτως ή άλλως μετά τις εκλογές, εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ;Στην Κουμουνδούρου ελπίζουν πως δεν θα χρειαστεί να περάσουν κι αυτή την ταλαιπωρία αφού, όπως μάς λέει γνώστης των εσωκομματικών συσχετισμών του ΣΥΡΙΖΑ σε ολόκληρη τη χώρα, «ο Κασσελάκης τη μεγαλύτερη ζημιά την κάνει στον Παππά και την Αχτσιόγλουτο όμως δεν θα είναι σε εύρος τόσο μεγάλη που να τον φέρουν σε θέση να διεκδικήσει ως δεύτερος την προεδρία στις 16 Μαΐου. Το πιθανότερο είναι να ανταγωνιστεί τον άλλο Στέφανο, τον Τζουμάκα, για το ποιός θα πάρει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Η υποψηφιότητα Τζουμάκα έχει έντονα τα πολιτικά χαρακτηριστικά, ενώ στου Κασσελάκη υπερτερεί η αυτοαναφορικότητά και το λάϊφ στάϊλ. Ανάλογα με το αποτέλεσμα θα δούμε αν μετά τον Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανακάμψει στην κοινωνία ή στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κόσμος θα κρίνει εφαρμόσιμες πολιτικές που θα βελτιώσουν τη ζωή του και όχι λεκτικούς αφορισμούς στο Ίντερνετ που ακούγονται ευχάριστα και ενδεχομένως τον διασκεδάζουν.Αν πάντως ο Κασσελάκης ήθελε τη γνώμη ενός αποφοίτου του Κολλεγίου Αθηνών, μεγαλύτερου από αυτόν σε τάξη, ίσως έπρεπε να συμβουλευθεί τον Βορίδη. Ο Μάκης θα του έλεγε πως «όποιος υποβαθμίζει την συνθετότητα και την πολυπλοκότητα της πολιτικής διαδικασίας σε μια επικοινωνιακή παράσταση στα social δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει». Και ένα τελευταίο. Last but not least (που λένε ουχί στο Μαϊάμι, αλλά στο Βραχώρι): Την Κυριακή συμπληρώθηκαν 49 χρόνια από την διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ. Καλού κακού στη Χαριλάου Τρικούπη ας έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά. Μπορεί ο Κασσελάκης να κάνει κάποια ανάρτηση για τον Ανδρέα Παπανδρέου και να λέει ότι αν αποτύχει στον ΣΥΡΙΖΑ θα δοκιμάσει στο ΠΑΣΟΚ αφού αυτός όπως και ο ο Ανδρέας έζησαν και σπούδασαν στην Αμερική…